Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Год назад государство национализировало крупнейшей в стране "ПриватБанк", совладельцами которого на тот момент были бизнесмен Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Аргументируя такое решение, власти заявляли, что целью перевода банка в госсобственность было предотвращение банкротства финучреждения, откуда накануне национализации владельцы банка изъяли все деньги.

Юрист Ростислав Кравец напомнил, что за год после национализации "ПриватБанка" глава государства так и не подписал, проголосованный по его инициативе, закон о гарантиях для его вкладчиков.

"Сколько уже миллиардов средств налогоплательщиков влито в пустой банк, а сколько еще будет влито. Это еще одно подтверждение того, что его ликвидация пойдет только на пользу", — считает юрист.

Скриншот с сайта Facebook

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрейпроанализировал деятельность финучреждения после перехода в государственную собственность. Он отметил, что с "Приватом" ситуация получилась как при "замерзании воды в банке отечественной финсистемы".

"Вот чтобы замерзающая жидкость "Привата" не раздавила стеклянную банку отечественной финансовой системы, мудрые руководители на Николку-2016 переместили ее из трехлитровой в двадцатилитровую бутыль. Иными словами, в 7 с лишним раз увеличили уставный капитал за счет выпуска ОВГЗ. Это такие гособлигации в электронном виде… можно денег печатать, но лучше облигации. Ещё и проценты Минфин платит. И как бы не прямая эмиссия (слово ведь после 90-х страшное)", — написал Блинов в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

По данным Блинова, активы банка за год с октября минувшего года сократились только на 6%, а отток клиентов удалось компенсировать за счет активного вовлечения новоявленного госбанка в обслуживание бюджетных потоков и в первой трети года в банке держали ставки по депозаитам значительно выше, чем у других государственных собратьев. Он также уточнил по пассивам, отметив, что в целом средства клиентов выросли на 2%, а Нацбанк вернул 43% своего рефинанса.

"Прочие банки-контрагенты свернули лимиты и почти ничего Привату в долг не дают. Впрочем, ему особо, учитывая госстатус, и не надо", — разъяснил эксперт.

Блинов также отметил, что за год банк формально нарастил кредитование. Наряду с этим ничего из залогового имущества за год не реализовано, а заметная часть кредитов вообще не обслуживается.

"Министр Данилюк сегодня признал, что движение идет в обратном направлении: суды государство проигрывает. Семья Суркисов, возвращающая себе свыше ярда гривен, конфискованных в рамках bail-in, — первая громкая ласточка. Продажи "с молотка" Буковеля, Бориважа, МАУ и прочего имущества, что обещалось в счет компенсации потерь государства, никто так за год и не увидел. Стрелочником назначен аудитор — PwC лишился лицензии. Куратор НБУ и экс-бенефициары не пострадали. Вероятно, даже выиграли. Правда, понервничали", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению Блинова, с "ПриватБанком" сбылись прогнозы скептиков.

"Бюджет вложился по 3500 гривен от имени каждого гражданина, по сути изменив масштаб цен, и размазав в виде инфляционного налога эту плату на каждого гражданина. Чудес таки не бывает. Но кое-что ещё будет, история явно не закончена", — резюмировал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперты также комментируют продолжающийся процесс падения национальной валюты. Так, в Минфине заявили, что курс гривны, который был заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен.

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, украинцы не интересуются бюджетной политикой, поэтому новости о подорожании доллара у населения вызывают панику.

"В соцсетях люди судорожно обсуждают новость: Минфин советует готовиться к доллару по 30 грн. У всех шок и трепет. Ау, народ, вы вообще интересуетесь решениями этой власти? В бюджете-2018 прямо записано, что доллар будет 30 грн. И это никто особо не скрывал. Просто общество и СМИ у нас предпочитают не за бюджетным процессом следить, а за шоу Саакашвили, которое Банковая устроила для отвлечения внимания. В частности — и от принятия бюджета, который сделает нас еще более нищими", — акцентировал аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Экономический эксперт Виктор Скаршевский, комментируя падение гривны, отметил, что регулятор в сложившийся ситуации не спешит предпринимать стабилизационные меры.

"И что делает Нацбанк — поливает девальвационный пожар бензином. Нацбанк на прошлой неделе выдал банкам рефинансирования на сумму 4,6 млрд грн. Куда ушли деньги? Естественно на валютный рынок. Кто в выигрыше — банки, получившие возможность заработать на девальвации нацбанковскими деньгами. Вспоминается весна 2014 года", — считает Скаршевский.

Он отметил, что НБУ содействует девальвации гривны своим бездействием.

Скриншот с сайта Facebook

"Вместо того, чтобы погасить ажиотажный спрос на валюту своими интервенциями (валютных резервов на это у НБУ достаточно), Нацбанк практически не пользуется этим инструментом, давая гривне девальвировать ускоренными темпами", — подытожил эксперт.

Наряду с этим политтехнолог Дмитрий Раимов обратил внимание уже на давно ставшую болезненной в украинском обществе тему переименования улиц.

"Меня достали переименования улиц. И не потому что я не могу запомнить их названия и выгляжу как старик, называя их старыми названиями. Только у нас проспекты националистов упираются в мост под названием "Московский". Оба с двух сторон подпирают", — напомнил политтехнолог.

Раимов предложить нумеровать улицы по американскому стилю, чтобы у украинцев не возникало разногласий.

"Например, пересечение пятой и одинадцатой. Площади уж да, могут называться "Свободы", "Независимости", "Единства". Но раз исторические герои нас разъединяют, давайте оставим политические вкусы каждому отдельно", — написал эксперт.

Он подчеркнул, что общество должно идти к друг другу на встречу, а не опять вновь и вновь вступать в громкие споры.

Скриншот с сайта Facebook

"Присвоить улицам номер – лучший способ уйти от конфликта здесь. И будет нам счастье. И тем, кто будет жить на тринадцатой", — отметил Раимов.