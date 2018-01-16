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    В мире

    Минобороны Польши заявило о рекордном в этом году военном бюджете

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    Представитель минобороны Польши заявил, что почти 32 миллиарда злотых (около 9,5 миллиарда долларов) предназначены "на обеспечение внешней безопасности и неприкосновенности границ".
    Солдаты польской армии и армия НАТО на полигоне в окрестностях Оржиша, Польша.
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Военный бюджет Польши в текущем году будет рекордным, заявил директор бюджетного департамента министерства национальной обороны страны Славомир Пончек, выступая перед сенаторами во вторник.

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    Польша — одна из немногих стран НАТО, которые выдерживают норматив альянса и тратят на оборонные расходы не менее 2% ВВП.

    По словам Пончека, годовой военный бюджет, установленный в размере 2% ВВП, планируется на уровне 41,4 миллиарда злотых (около 12 миллиардов долларов) и является "рекордным по сумме".

    Пончек отметил, что почти 32 миллиарда злотых (около 9,5 миллиарда долларов) предназначены "на обеспечение внешней безопасности и неприкосновенности границ". Еще почти 3 миллиарда злотых (около 0,88 миллиарда долларов) предусмотрено на приобретение боеприпасов, обмундирования, топлива и медицинского оборудования.

    Ранее сообщалось, что польская государственная судоходная компания назовет заказанные на китайской верфи корабли в честь бывших польских городов на территории так называемых "восточных кресов". Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов".

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