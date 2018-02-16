Рост соцвыплат раскрутит маховик инфляции - Праздников

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности. В частности, правительство определило конкретные мероприятия, направленные на повышение действенности политики занятости и денежных доходов населения; обеспечение доступа населения к социальным услугам; поддержку наиболее уязвимых категорий населения. В Кабмине уверены, что реализация указанных мер будет способствовать достижению в Украине европейских стандартов жизни.

По итогам 2017-го показатель потребительской инфляции в Украине достиг 13,7%, ускорившись с 12,4% по итогам 2016 года. При этом НБУ ожидал до конца 2017 года инфляцию в 12,2%. По мнению аналитиков Нацбанка, росту потребительских цен способствовало активное восстановление потребительского спроса, резкое повышение пенсионных выплат и минимальной заработной платы, а также акцизов на табачные изделия.

Насколько эффективна принятая Кабмином стратегия и будет ли она способствовать реальному повышению благосостояния граждан, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Максим Праздников.

Какие факторы влияют на уровень бедности в стране и как формируется этот уровень?

— На самом деле очень радует, что правительство, действительно, задалось вопросом подтягивания общего уровня благосостояния граждан. На самом деле благородная задача как можно в большей степени ликвидировать уровень бедности. Уровень бедности – это фактически меньше прожиточного минимума, то есть та цифра, которая меньше прожиточного минимума. На сегодня, если я не ошибаюсь, это 1700 гривен, то есть, сумма, несколько превышающая 50 долларов. Сами понимаете, что прожить на нее в течении месяца, наверное, практически нереально.

Как конкретно категорию бедности определяют, например, в правительстве? В последнем соцопросе около 12% считают, что им не хватает средств на приобретение продуктов питания. А, согласно данным ООН в Украине, за чертой бедности проживает 80% населения.

— Там около 60, если я не ошибаюсь. Таким образом, если мы уходим от социальной составляющей, определяется этот уровень сумой дохода, то есть общая сумма является меньше прожиточного минимума, который на сегодня составляет 1700 гривен.

Из чего состоит уровень бедности?

— Фактически, это тот уровень дохода, которого не хватает на базовые вещи, на те же продукты питания и иже с ними. Другой вопрос, что анонсированные меры, которые планируют предпринять для уменьшения уровня бедности и поднятия благосостояния, честно говоря, вызывают определенные вопросы. Например, решение вопросов по занятости. Ни для кого не секрет, что этот вопрос в той или иной степени уже решается, к сожалению, без участия правительства, я говорю о трудовой миграции. То, что мы наблюдаем – это достаточно серьезный дефицит, особенно, что касается рабочих специальностей и на западной Украине, и в центре Украины. На сегодня работодатели вынуждены поднимать уровень оплаты труда банально для того, чтобы конкурировать с работодателями той же Польши или других западных стран. То есть, это уже происходит, но сказать, что это заслуга правительства, в определенной степени да, поскольку мы получили безвиз. Но, скорее, это органические методы, которые касаются именно рынка занятости и рынка труда.

Поднятие социальных стандартов мы уже наблюдали в прошлом году – это поднятие минимальной зарплаты, это повышение пенсий. Конечно, это, действительно, необходимые, меры, но мы все прекрасно видели, к чему это привело, а именно к определенной инфляции, к росту курса, следствием чего, собственно, и стала политика НБУ, который был вынужден поднять учетную ставку. Да, были комментарии, что это были сезонные меры, что это было вызвано притоком импорта в конце года, проблемами получения валюты аграриями. Это все верно, но не нужно забывать и то, что вброс денег в экономику всегда приводит к инфляции и к корректировке курса. То есть, НБУ сейчас повысил учетную ставку, и это стало одним из факторов, влияющим на то, что все-таки инфляция несколько притормозилась. Поэтому говорить о том, что банальным увеличением социальным выплат мы подымем благосостояние народа, нельзя. Мы таким образом только раскрутим маховик инфляции.

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Гройсман говорит, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен. Как это можно обеспечить и будет ли это каким-то выходом из ситуации?

— На краткосрочный период — да, на долгосрочном периоде это приведет к тому, о чем я говорил, а именно к инфляции, и к тому, что мы просто будем ходить по кругу.

Что же тогда нужно сделать?

— Для того, чтобы улучшить благосостояние народа, нужно улучшить благосостояние в целом в стране, то есть, должен быть развивающийся бизнес в стране, должны быть иностранные инвестиции, должен быть открытый рынок земли, должен быть налог на выведенный капитал. В каких-то моментах, к сожалению, то, что предпринимает наше правительство, напоминает мне один анекдот. «Поручик, остановите поезд. Поезд, стой, раз, два». Это так не работает. То есть, нельзя административными методами и постановлениями изменить экономику в стране. Нельзя просто банальным увеличением выплат привести к тому, что вырастет благосостояние. На коротком промежутке повторюсь, это, действительно, может привести к какому-то иллюзорному повышению уровня благосостояния. Но очень быстро инфляция съест все это повышение, а упавший курс гривны подтолкнет цены на импортные товары вверх. Нужно заниматься в целом поднятием экономики, развитием производства, привлечением иностранных инвестиций в страну, обеспечением работающей судебной системы, когда иностранные инвесторы будут понимать, что вкладывая деньги в страну, они, действительно, в любой момент смогут их забрать, а их право собственности будет защищено. Все эти методы известны. Они, действительно, приведут к тому, что будет расти экономика, а если будет расти экономика, то будет расти благосостояние граждан в стране.

Это идеальная схема, но пока есть план, предложенный Кабмином. Если удастся его реализовать в ближайшей перспективе, это поможет достичь цели, поставленной правительством?

— Как я уже говорил, в краткосрочной перспективе, то есть, на какой-то короткий промежуток времени в рамках 2018 года — да, возможно, будет некий, скорее, иллюзорный рост благосостояния. Возможно, он даже чуть-чуть продлится на уровне 2019-го. Но, опять же, не нужно забывать, что и в 2018, и в 2019 году у нас на носу достаточно серьезные выплаты по внешнему долгу, и это тоже нужно принимать во внимание. Это тоже окажет очень серьезное давление, в том числе, и на экономику.

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Это повлияет именно на формирование цен на потребительские товары?

— В определенной степени да, это может оказать влияние на курс гривны. Опять же, нужно понимать, что мы достаточно импортозависимая страна, в том числе, и по энергоресурсам. Если будет корректировка курса, то цены на все вырастут, и в этом случае повышение социальных выплат и даже повышение зарплаты фактически не будут иметь никакого смысла.

К слову, ранее советник вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Василий Шевченко заявил, что реальный прожиточный минимум не соответствует стандартам жизни.