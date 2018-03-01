Замена Гонтаревой. Рада рассмотрит вопрос о назначении главы НБУ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 1 марта, рассмотрит вопрос о назначении нового главы Нацбанка.

Должность оставалась вакантной почти десять месяцев, после того как глава госрегулятора Валерия Гонтарева в мае 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находится в отпуске. В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Гонтареву и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года. Она объяснила это решение тем, что считает выполненной свою миссию по реформированию Центробанка и оздоровлению банковского сектора страны. Свои главным успехом на посту Гонтарева считает достижение макрофинансовой стабилизации в Украине. Она отметила, что во время ее управления Нацбанком Украине удалось договориться с МВФ о новой программе сотрудничества на 17,5 миллиарда долларов, по которой Киев уже получил четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Гонтарева подчеркнула, что благодаря этому Украине удалось существенно нарастить золотовалютные резервы. Второй своей заслугой Гонтарева назвала "очистку" банковского сектора — за время ее работы было ликвидировано около 100 банков.

Почти весь трехлетий срок ее работы сопровождался акциями протеста. Отставки Гонтаревой также требовали оппозиционные фракции, которые обвиняли ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков.

Перед увольнением с поста главы Нацбанка все фракции парламента потребовали от Гонтаревой отчета в Раде. Пресс-служба Нацбанка подтвердила готовность главы регулятора отчитаться перед депутатами в четверг перед назначением нового руководителя учреждения.

Изначально на пост главы Нацбанка рассматривались две кандидатуры — первый зампредседателя регулятора Смолий и председатель правления одного из крупнейших банков в Украине — Райффайзен Банк Аваль (Украина) — Владимир Лавренчук. Однако после длительных консультаций, Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия.

Смолию 57 лет. В статусе исполняющего обязанности он руководит Нацбанком с мая 2017 года. В Нацбанк он пришел в 2014 году после восьми лет работы на должности директора по вопросам банковского бизнеса компании "Престиж-групп". До этого почти десять лет работал в банке "Аваль" (после 2005 года Райффайзен Банк Аваль).

Согласно декларации Смолия за 2017 год, кандидат на должность главы НБУ получил доходов на 15,2 миллиона гривен. Заработная плата зампреда НБУ в 2017 году составила 2,3 миллиона гривен. Помимо земельных участков и нескольких объектов жилой и коммерческой недвижимости, он владеет ценными бумагами и вкладами в шести банках.

Послы стран "Большей семерки" в понедельник обнародовали заявление, в котором призвали украинский парламент безотлагательно избрать нового главу Нацбанка.

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"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев. Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", — говорится в сообщении.

Фракции парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили о намерении поддержать кандидатуру Смолия на пост главы Нацбанка Украины. По словам замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, Смолий имеет собственный взгляд на развитие банковской сферы.

Не будут поддерживать предложенную президентом кандидатуру фракции "Радикальной партии" и "Оппозиционного блока".

По мнению лидера фракции "радикалов" Олега Ляшко, Смолий будет зависимым человеком и не станет отстаивать политику дешёвых кредитов и защиты вкладчиков. Схожее мнение выразил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

Эксперты считают, что с назначением Смолия в работе Нацбанка вряд ли сразу произойдут какие-то перемены и НБУ останется структурой, которая будет проводить политику лояльности к кредиторам Украины, в частности, МВФ и Всемирному банку.

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Ранее представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что новый менеджер, который возглавит Нацбанк, должен продолжить работу Готаревой по изменению монетарной политики и укреплению банковской системы.