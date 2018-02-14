Теперь НБУ оправдает падение гривны обвалом на мировых рынках — Новак

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во второй раз за эту неделю упал промышленный индекс Dow Jones в США. Он отражает биржевой курс ценных бумаг 30-ти крупнейших американских компаний. Также просели и другие фондовые показатели. Такое же падение было в понедельник — более 4%. Подобных результатов не наблюдалось со времен финансового кризиса 2008 года. Обычно на второй день индекс компенсирует часть потерь, если доверие инвесторов к рынку сохраняется. Так и было в начале недели. Но если расшатывание продолжится, то это может иметь негативные последствия для мировой экономики, поскольку на Нью-Йоркскую биржу ориентируются и другие площадки в Лондоне и Токио.

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Что напугало американских инвесторов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Facebook Андрея Новака Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається на біржах США? Що означає це падіння індексів, і чи справді такого критичного хитання не було з 2008 року?

— Це все відбувається зараз на фондових біржах світу, починаючи з американської, а потім в цілому реакція на інших найкрупніших біржах. Пояснюється одним з законів економіки, який називається циклічність. Економіка розвивається циклічно — як економіка окремо взятої країни, так і економіка групи країни, наприклад, як ЄС, які мають спільну валюту — євро — так і світова економіка. Циклічність ніхто не відміняв. Останні два роки американські фондові індекси постійно зростали. І після постійного зростання неминучий період… ну, кажуть, що це — падіння, я би це назвав корекцією. Корекцією трохи вниз після дворічного безперервного росту. Треба врахувати, що зараз світова економіка перегріта, тобто у світової економіки — дуже високі темпи росту, понад 4%, приблизно в тих же межах найкрупнішої економіки, американської економіки, країн Азії, східних країн. Так звані економічні тигри мають ще вищі темпи росту, навіть економіка країн Єврозони минулого року отримала темпи росту найвищі за останніх 12 років. І саме тому глобальна світова економіка була перегріта і зараз відбувається звичайна корекція цієї циклічності. Тому я не очікую щось подібне на фінансову кризу 2008 року, якщо, звичайно, не втрутяться якісь штучні процеси, штучне розбивання цієї такої фінансової… ну, ще не паніки, але занепокоєння.

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Які фактори, умови чи обставини можуть підштовхнути процес корекції до панічного обвалу?

— Ви знаєте, що починається від впливу на кіберрівні, тобто кібератаки по фінансовим програмам, тим більше, що зараз на більшості бірж більшість брокерів працює за програмними алгоритмами. Тобто торги відбуваються практично автоматично. Програма саме реагує, наприклад, на зниження, і миттєво позбувається цінних паперів, тих, які пішли на зниження. І те що у цій сфері все менше впливає людський фактор, а все більше діє фактор комп'ютерної програми, алгоритму, це також одна з причин того, що ця корекція відбулася на такі великі відсотки. Якби все відбувалося не за комп'ютерними алгоритмами, я думаю, коливання були б набагато меншими. Що сприяло тому, що саме зараз світова економіка перегріта, великою мірою те, що відбулося дуже велике падіння цін на енергоресурси за останні три роки, на газ, а далі за ним — на всі інші енергоресурси на світовому фінансовому ринку. Зі 140 доларів майже до 60-ти. Це дуже велике падіння, а раз впали так різко ціни на енергоресурси у світі, значить, впала собівартість продукції, значить, її почали виробляти більше. І тому такий значний економічний ріст у світовій економіці. Я думаю, зараз відбудеться корекція, і десь наступного тижня, максимум, через тиждень, фондові ринки повинні заспокоїтися, якщо не буде штучного втручання і штучного нагнітання.

Україні треба якимось чином зважати на ці показники, на сам процес корекції? Як далеко ця проблема від України?

— Це дуже цікава тема. З одного боку, об'єктивно сьогодні українська економіка дуже мало імплементована у світову економіку. У нас — надзвичайно маленький об'єм експортно-імпортних операцій, як для європейської, тим більше, світової економіки, і взагалі смішні об'єми інвестицій — як в Україну, так і з України. Тому наш зв'язок з зовнішнім економічним світом є надзвичайно малий. Але я чомусь так підозрюю, що цей момент падіння фондових індексів у світі не зможе не використати, наприклад, керівництво НБУ, для того, щоб пояснювати подальшу штучну девальвацію гривні. Мовляв, от дивіться, падають світові фондові індекси, тому і гривня не може не падати. Тому я очікую, на жаль, на наступному тижні відновлення девальвації гривні, і, скоріше за все, керівництво НБУ захоче скористатися такою прекрасною нагодою і пояснити цю девальвацію саме падінням світових фондових індексів.

Тільки так ми можемо цю ситуацію використати — задля того, щоб пояснити якісь провали та невдачі?

— Звичайно, в будь-яких таких кризових моментах корекцій, падінь, відбувається переорієнтація інвесторів з тих місць, де відбувається таке падіння, на інші країни, на інші компанії. Цей момент при розумній економічній політиці держава могла би використати для того, щоб частину цієї переорієнтації направити до своєї країни. Але це — при умові розумної, ефективної економічної політики в Україні. А цього, на жаль, на сьогодні у нас якраз і немає. Тому сподівань, що ми використаємо з користю для себе цей момент, практично немає.

К слову, в конце января президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак в эфире "ГС" отметил, что в украинской курсовой политике есть сезонность, связанная с тем, что значительная часть нашего экспорта — это агропродукция. Он заявил, что экономика Украины работает, и предпосылок для падения гривны не было.