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    Александр Стубб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Украинские чиновники на форуме в Давосе
    Главные итоги Давоса: цена нефти, Иран, санкции против РФ и долг Украины
    08:17 25.01.2016
    2720Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Очередной международный форум в Давосе завершился в субботу. Основными темами дискуссий стали цены на нефть, снятие с Ирана. Тематика санкций присутствовала в дискуссиях об отношениях России и Запада. Госсекретарь США Джон Керри допустил их отмену.
    Флаги ЕС
    Стубб: Евросоюз не может существовать без Великобритании
    15:34 24.08.2015
    92
    Финский министр финансов Александр Стубб считает, что в ЕС должны обсудить будущее еврозоны, так как "нельзя оставлять крупнейшие экономики, которые не входят в еврозону, вне процедуры принятия решений".
    Александр Стубб. Архивное фото
    Стубб: встреча Еврогруппы по Греции завершилась без окончательного решения
    01:46 12.07.2015
    147Массовые беспорядки в Греции
    Совет министров финансов в субботу рассматривал оценку ЕК, ЕЦБ и МВФ по финансовым нуждам и устойчивости госдолга Греции, а также предложения страны по реформам в обмен на новые кредиты.
    Флаг Греции возле здания Европарламента в Брюсселе, Бельгия. 21 мая 2015 г.
    Еврогруппа не продлит программу поддержки Греции - глава Минфина Финляндии
    15:52 27.06.2015
    676Массовые беспорядки в Греции
    По заявлениям Еврогруппы, 30 июня остается крайним сроком для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Затем программа поддержки перестанет действовать, и оставшиеся в ее рамках 7,2 миллиарда евро уже не будут выданы Греции.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Вопрос Крыма будет затронут в декларации саммита ЕС - финский премьер
    09:56 22.05.2015
    927Саммит ЕС в Риге
    Премьер Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что нельзя, приехав на саммит "Восточного партнерства", избежать обсуждения этой темы, поэтому в итоговом тексте будет затронут вопрос Крыма.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Премьер Финляндии признал победу оппозиции на парламентских выборах
    22:55 19.04.2015
    208
    В воскресенье в Финляндии состоялись очередные выборы в парламент. Согласно информации, премьер Финляндии Александр Стубб заявил: "Кажется, "Центр" победил. Поздравляю".
    Флаг Евросоюза
    Лидеры ЕС завершили рабочий ужин, на котором обсуждалась Украина
    23:19 19.03.2015
    327Особый статус Донбасса
    Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Финляндии Александр Стубб.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Миссия ЕС в Украине без мандата ООН невозможна - Стубб
    16:07 05.03.2015
    175Реакция в мире на события в Украине
    Премьер-министр Финляндии подчеркнул, что ЕС может действовать только на основании мандата ООН, а это очень маловероятно, однако есть мониторинговая миссия ОБСЕ, и ее и нужно усиливать.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    ЕС подумает над новыми санкциями против РФ в марте - премьер Финляндии
    18:04 25.02.2015
    207Новые санкции в отношении России.
    Сообщается, что санкции могут коснуться четырех сфер: финансовых рынков, продуктов двойного назначения, технологий в некоторых областях и продажи оружия.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Премьер Финляндии: Украине нужна не военная, а финансовая помощь
    01:11 04.02.2015
    187Минск. Встреча в "нормандском формате"
    По словам Александра Стубба, необходимо до конца стремиться избегать вооруженного конфликта, а помощь Украине можно оказывать финансово.
    Флаг Финляндии
    В экономическом спаде в РФ никто не заинтересован - премьер Финляндии
    16:21 18.12.2014
    96
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб отметил, что снижение экономики РФ - плохая новость для мировой экономики.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    ЕС нужно рассмотреть ужесточение санкций против РФ - премьер Финляндии
    11:24 11.11.2014
    198Новые санкции в отношении России.
    Стубб полагает, что во многом отношения между РФ и западными странами напоминают "новую холодную войну", а Финляндия должна придерживаться общей линии ЕС и следить за тем, чтобы голос Европы был единым.
    Флаг ЕС
    Финляндия не ожидает долгой дискуссии по Украине на саммите ЕС
    17:11 23.10.2014
    81Реакция в мире на события в Украине
    По словам Александра Стубба, на данный момент в Украине важно хорошо провести выборы в парламент 26 октября.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Премьер Финляндии призвал смотреть на русских с положительной стороны
    01:56 25.08.2014
    193Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    В Финляндии проживает около 20 тысяч человек с двойным финским и российским гражданством, а также более 60 тысяч человек, чей родной язык русский. Это, как и любое другое меньшинство, равноправная часть финского общества, подчеркнул Александр Стубб.
    Премьер-министр Финляндии Александр Стубб
    Военная помощь Киеву со стороны НАТО и ЕС невозможна - премьер Финляндии
    11:41 18.08.2014
    306Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава правительства Финляндии напомнил, что НАТО может оказывать помощь только своим членам, а у Евросоюза нет такой возможности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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