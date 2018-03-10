Очередной международный форум в Давосе завершился в субботу. Основными темами дискуссий стали цены на нефть, снятие с Ирана. Тематика санкций присутствовала в дискуссиях об отношениях России и Запада. Госсекретарь США Джон Керри допустил их отмену.
Финский министр финансов Александр Стубб считает, что в ЕС должны обсудить будущее еврозоны, так как "нельзя оставлять крупнейшие экономики, которые не входят в еврозону, вне процедуры принятия решений".
По заявлениям Еврогруппы, 30 июня остается крайним сроком для Греции, когда может быть достигнуто соглашение с кредиторами. Затем программа поддержки перестанет действовать, и оставшиеся в ее рамках 7,2 миллиарда евро уже не будут выданы Греции.
Стубб полагает, что во многом отношения между РФ и западными странами напоминают "новую холодную войну", а Финляндия должна придерживаться общей линии ЕС и следить за тем, чтобы голос Европы был единым.
В Финляндии проживает около 20 тысяч человек с двойным финским и российским гражданством, а также более 60 тысяч человек, чей родной язык русский. Это, как и любое другое меньшинство, равноправная часть финского общества, подчеркнул Александр Стубб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".