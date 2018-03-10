Очередной международный форум в Давосе завершился в субботу. Основными темами дискуссий стали цены на нефть, снятие с Ирана. Тематика санкций присутствовала в дискуссиях об отношениях России и Запада. Госсекретарь США Джон Керри допустил их отмену.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности отметил единство в "выражении надежд на то, что что-то, что важнее, чем "сотрясение воздуха", станет результатом предстоящей на высшем уровне встречи в Минске".
"Безосновательными" назвал бывший спецпредставитель ОБСЕ по национальному диалогу в Украине Вольфганг Ишингер сообщения в прессе о том, что он якобы призывал к активизации спецоперации на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".