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    Вольфганг Ишингер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности завершилась
    15:10 14.02.2016
    414Мюнхенская конференция по безопасности
    Как заявил глава конференции Вольфганг Ишингер в заключительном слове, он ожидает, что послание, переданное из Мюнхена, не приведет к дальнейшему нагнетанию ситуации в мире.
    Украинские чиновники на форуме в Давосе
    Главные итоги Давоса: цена нефти, Иран, санкции против РФ и долг Украины
    08:17 25.01.2016
    2720Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Очередной международный форум в Давосе завершился в субботу. Основными темами дискуссий стали цены на нефть, снятие с Ирана. Тематика санкций присутствовала в дискуссиях об отношениях России и Запада. Госсекретарь США Джон Керри допустил их отмену.
    Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности
    Мюнхен: о мире снова не договорились
    19:13 08.02.2015
    2596Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Судьба Украины в целом и Донбасса в частности решается на самом высшем уровне. В Германии прозвучал ряд громких заявлений, но реальные решения и разрешение ситуации еще впереди.
    Вольфганг Ишингер. Архивное фото
    Ишингер надеется, что встреча в Минске даст больше, чем "сотрясение воздуха"
    15:25 08.02.2015
    132Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Глава Мюнхенской конференции по безопасности отметил единство в "выражении надежд на то, что что-то, что важнее, чем "сотрясение воздуха", станет результатом предстоящей на высшем уровне встречи в Минске".
    Переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда
    Минские договоренности по Украине доработались в Москве Олландом и Меркель
    16:34 07.02.2015
    4175Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Совместный мирный план Меркель-Олланда о мерах по выполнению минских соглашений будет дополнен предложениями Порошенко и Путина.
    Украинский военный в зоне АТО
    Обзор мировых СМИ: военное положение в Украине уже... завтра
    13:45 05.02.2015
    16877Ситуация в зоне АТО.
    Мировые СМИ продолжают писать о причинах и возможных последствиях противостояния на востоке Украины. А также о том, есть ли выход из этой непростой ситуации.
    Бойцы ополчения Донбасса в районе донецкого аэропорта. Архивное фото
    Кризис в Украине - главная тема Мюнхенской конференции по безопасности
    09:56 04.02.2015
    1912Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Урегулирование украинского кризиса и противодействие джихадистскому" экстремизму станут основными темами обсуждения 51-й конференции по безопасности в Мюнхене.
    Вольфганг Ишингер
    Глава Мюнхенской конференции не исключает встречи в "нормандском формате"
    10:00 02.02.2015
    122Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Вольфганг Ишингер считает проведение встречи представителей стран так называемой "нормандской четверки" в Мюнхене не слишком вероятной, но возможной.
    Российский флаг
    В посольстве России в Германии обсудили украинский кризис
    21:33 03.12.2014
    343Реакция в мире на события в Украине
    Экс-министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных заявил, что столица Германии будет наилучшей площадкой для организации конференции по урегулированию украинского кризиса.
    Вольфганг Ишингер
    Мюнхенская конференция может помочь урегулированию в Украине - председатель
    19:51 25.11.2014
    144Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    По словам Ишингера, российская сторона подтвердила предстоящее участие в конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
    Вольфганг Ишингер
    Ишингер заявил, что не призывал активизировать спецоперацию в Украине
    18:49 01.06.2014
    161Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Безосновательными" назвал бывший спецпредставитель ОБСЕ по национальному диалогу в Украине Вольфганг Ишингер сообщения в прессе о том, что он якобы призывал к активизации спецоперации на востоке Украины.
    МИД РФ
    РФ возмущена призывами спецпредставителя ОБСЕ к активизации АТО
    14:21 31.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    Москва возмущена призывами спецпредставителя ОБСЕ по национальному диалогу в Украине Вольфганга Ишингера к "активизации антитеррористической операции" на юго-востоке Украины.
    Вольфганг Ишингер
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Ишингер покидает свой пост - СМИ
    09:16 31.05.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Спецпредставитель ОБСЕ по национальному диалогу в Украине Вольфганг Ишингер покидает свой пост; кандидатура нового посредника еще не определена, сообщает в субботу газета "Коммерсант".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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