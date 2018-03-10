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    Саммит "Восточного партнерства"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 46
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    1323Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    ЕС никогда и не при каких обстоятельствах не пойдет на включение в свой состав страны, на территории которой идет война и существуют территориальные споры с соседями. Не все, очевидно, это понимают.
    Петр Порошенкона саммите Восточного партнерства в Брюсселе
    Саммит ЕС: по сути и по результатам
    09:21 29.11.2017
    805Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    На неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике по итогам пятого саммита Восточного партнерства. Некоторым "упрямым ослам" опять будет обещана морковка в виде "сладкой жизни" в ассоциации с ЕС.
    Президент Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Архивное фото
    Украина вошла в европейскую транспортную сеть TEN-T
    03:19 27.11.2017
    208Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    По информации МИД Украины, присоединение к европейской транспортной сети TEN-T будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.
    Бортник: саммит Восточного партнерства оказался провальным для Порошенко. Видео
    Саммит Восточного партнерства оказался провалом для Порошенко - эксперт 
    01:35 26.11.2017
    1778Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника саммит Восточного партнерства оказался провальным с точки зрения возможного пиара для президент Петра Порошенко.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: еще до Восточного партнерства Украина получила две установки
    10:12 25.11.2017
    3499Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Главные послания для Украины еврочиновники озвучили еще до саммита, и эти мессиджи оказались неутешительны для украинской власти и президента Порошенко, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Зачем-то интеграцию с ЕС в Украине заменили кооперацией
    09:08 25.11.2017
    1492Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Единственным лоббистом Украины в ЕС может стать США, все остальные уже растеряны, эксперт-международник подчеркнул Андрей Бузаров.
    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
    Итоги саммита Восточного партнерства. Мнение премьер-министра Эстонии
    04:16 25.11.2017
    1308Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    По словам главы эстонского правительства, Европейский Союз отмечает стремление стран программы Восточного партнерства стать частью Европы и вести более тесное сотрудничество, дав им высокую оценку.
    Петр Порошенко
    Порошенко: позиция по миротворцам включена в резолюцию саммита в Брюсселе
    23:37 24.11.2017
    241Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам президента, позицию по миротворцам в Донбассе удалось включить в финальную резолюцию саммита. В то же время в самой резолюции нет упоминания об Украине.
    На месте теракта с многочисленными жертвами в мечети в Египте
    Главные события 24 ноября в фотографиях 
    17:43 24.11.2017
    358Теракт в Египте: сотни погибших в мечети
    В результате террористического акта произошедшего в мечети Египта погибли 200 человек. Прокуратура страны начала расследование нападения, в настоящее время ведутся поиски преступников.
    Флаги Украины и ЕС
    Восточное партнерство и Украина: ожидания, не ставшие реальностью
    09:56 24.11.2017
    1264Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Формат Восточного партнерства требует глубоких изменений, хотя сомнительно, что для брюссельских чиновников пересмотр программы входит хотя бы в первую десятку приоритетных задач.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Основные задачи
    06:56 24.11.2017
    648Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Петр Порошенко ранее заявлял, что целью его визита в Брюссель является определение новых промежуточных целей и рубежей на европейском пути.
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит Восточного партнерства начинается в Брюсселе
    06:13 24.11.2017
    207Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии.
    Тереза Мэй
    Мэй на Восточном партнерстве заявит о противостоянии "угрозе РФ"
    00:44 24.11.2017
    184Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В офисе премьер-министра Великобритании отметили, что Тереза Мэй будет "приветствовать единый подход к реагированию на угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны иностранных государств, подобных России".
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Без ложных надежд. Что ждет Украину на саммите "Восточного партнерства"
    11:10 23.11.2017
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    На саммите "Восточного партнерства", который намечен на 24 ноября, Киев ожидает "контрастный душ", а ЕС будет скромен в своей поддержке в силу заключенного с Нидерландами соглашения.
    Саммит Восточного партнерства в Риге. Архивное фото
    Неформальная встреча "Восточного партнерства" пройдет в Минске
    02:54 29.06.2015
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    Страны будут представлены министрами либо заместителями министров иностранных дел и окружающей среды. В мероприятии предполагается участие еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханесса Хана.
    Флаг Украины
    Для Украины пришло время евроскептицизма – эксперт
    16:33 25.05.2015
    915Саммит ЕС в Риге
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин уверен, что нашей стране требуется новый подход в отношениях с ЕС: реалистичный, основанный не на вере и эмоциях, а на здравом смысле.
    Саммит Восточного партнерства в Риге
    После саммита в Риге население Украины протрезвеет – Бортник
    16:23 25.05.2015
    2098Саммит ЕС в Риге
    Итоги рижского саммита стали для Украины поражением, но не разгромом, считает политолог Руслан Бортник. В то же время, Европа больше не намерена кормить Украину эфемерными заявлениями.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: на пути безвизового режима стоят коррупция и постсоветское прошлое
    01:37 25.05.2015
    692Саммит ЕС в Риге
    Как заявил министр иностранных дел Украины Климкин, на саммите Восточного партнерства, который прошел 21-22 мая в Риге, была сделана "очень сильная формулировка" по безвизовому режиму Украины и ЕС.
    Саммит Восточного партнерства в Риге
    Хроника 22 мая: саммит в Риге без виз, но с финпомощью, в Минске - без результатов
    10:54 23.05.2015
    576Саммит ЕС в Риге
    В пятницу, 22 мая, в Риге прошел саммит "Восточное партнерство", от которого украинцы ждали введения безвизового режима с ЕС, но в финальном решении о безвизовом режиме не упоминается.
    Саммит Восточного партнерства в Риге
    Декларация саммита в Риге не предполагает отмену виз с Украиной в 2016 году
    16:54 22.05.2015
    296Саммит ЕС в Риге
    В итоговом документе саммита приветствуется прогресс, достигнутый Украиной в отношении выполнения плана действий по либерализации виз, как было описано в последних отчетах Еврокомиссии.
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