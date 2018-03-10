По информации МИД Украины, присоединение к европейской транспортной сети TEN-T будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.
По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника саммит Восточного партнерства оказался провальным с точки зрения возможного пиара для президент Петра Порошенко.
Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии.
В офисе премьер-министра Великобритании отметили, что Тереза Мэй будет "приветствовать единый подход к реагированию на угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны иностранных государств, подобных России".
Страны будут представлены министрами либо заместителями министров иностранных дел и окружающей среды. В мероприятии предполагается участие еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханесса Хана.
Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин уверен, что нашей стране требуется новый подход в отношениях с ЕС: реалистичный, основанный не на вере и эмоциях, а на здравом смысле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".