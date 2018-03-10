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    Валдис Домбровскис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Валдис Домбровскис. Архивное фото
    В Донбасс едет вице-президент Еврокомиссии
    02:08 13.07.2017
    245Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Валдис Домбровскис в пятницу посетит Донбасс после завершения саммита ЕС-Украина. Во время визита он лично ознакомится с состоянием гуманитарной помощи ЕС на месте.
    Заместитель председателя Еврокомиссии по валютному союзу Валдис Домбровскис. Архивное фото
    ЕК: есть единогласная поддержка санкций в отношении РФ из-за Украины
    00:15 14.02.2017
    251США - Россия: санкции преткновения
    Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что некоторые политики Евросоюза дружелюбно настроены по отношению к России, однако это не влияет на консолидированную позицию ЕС по вопросу санкций.
    Валдис Домбровскис
    В ЕС озвучили условия выделения Украине транша в размере 600 млн евро
    12:16 16.09.2016
    2562Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте.
    Флаг Греции
    Вице-президент ЕК подписал меморандум по третьей программе помощи Греции
    20:50 19.08.2015
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    Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, стабилизационная поддержка для Греции одобрена еврозоной. "Только что подписал новый меморандум от имени Еврокомиссии", сообщил Домбровскис.
    Заместитель председателя Еврокомиссии по валютному союзу Валдис Домбровскис в понедельник заявил, что еврозоне не угрожают итоги прошедшего в Греции референдума.
    Вице-президент Еврокомиссии: нельзя исключать выход Греции из еврозоны
    14:24 07.07.2015
    133Массовые беспорядки в Греции
    Валдис Домбровскис настаивает на принятии "заслуживающего доверия пакета по реформам" в Греции. В противном случае Еврогруппа готова исключить Грецию из еврозоны.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Греция должна остаться в еврозоне - Еврокомиссия
    13:43 06.07.2015
    495Массовые беспорядки в Греции
    В Еврокомиссии по-прежнему считают, что Греция должна оставаться в еврозоне, несмотря на негативные для Европы итоги референдума по вопросу выплат кредиторам.
    Референдум в Греции
    Стабильности еврозоны ничего не угрожает - вице-председатель ЕК
    13:30 06.07.2015
    145Массовые беспорядки в Греции
    Вице-председатель Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис сообщил, что "власти еврозоны готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить финансовую стабильность еврозоны".
    Флаг Греции
    Еврогруппа не достигла соглашения по Греции - вице-президент ЕК
    20:51 18.06.2015
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    Греция ведет переговоры с Евросоюзом и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.
    Валерия Гонтарева, Наталия Яресько, Валдис Домбровскис и Петр Порошенко
    Украина и ЕК в Риге подписали меморандум по финпомощи в 1,8 млрд евро
    11:21 22.05.2015
    849Саммит ЕС в Риге
    Документ подписали в пятницу вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, а также министр финансов Украины Наталья Яресько и глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
    Валдис Домбровскис
    ЕК: в Украине есть серьезные проблемы с госуправлением и коррупцией
    10:10 22.05.2015
    2162Саммит ЕС в Риге
    Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине, так как в Донбассе продолжается военный конфликт.
    Флаг Евросоюза
    ЕК отметила медленный прогресс Украины в госуправлении и правосудии
    12:16 28.04.2015
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    Валдис Домбровскис сообщил, что в реформировании украинской экономики, состояние которой пытаются улучшить внешними заимствованиями, и борьбе с коррупцией есть определенные достижения.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    ЕС и США должны не допустить эскалации конфликта в Украине - ЕК
    19:47 20.04.2015
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    Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что США и Европа должны не допустить срыва минских соглашений.
    Ситуация на Донбассе
    Вице-президент ЕК: ситуация в Донбассе улучшилась после "Минска-2"
    14:42 01.04.2015
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    Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что следующим шагом должно стать установление контроля Киева над украино-российской границей.
    Евро и флаг Европейского союза
    Украина не может использовать макрофинансовую помощь ЕС на военные цели - ЕК
    21:27 25.03.2015
    283Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Макрофинансовая помощь Евросоюза может использоваться только для невоенных целей, заявил вице-председатель ЕК по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.
    Денежные купюры: евро. Архивное фото
    Литва переходит на евро с 1 января
    17:33 30.12.2014
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    Литва последней из прибалтийских стран переходит в зону евро. Накануне Нового года президент Даля Грибаускайте подписала бюджет страны, рассчитанный в евро.
    Валдис Домбровскис
    Евродепутаты утвердили экс-премьера Латвии на посту вице-председателя ЕК
    22:50 08.10.2014
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    Евродепутаты в среду вечером проголосовали за назначение экс-премьера Латвии Валдиса Домбровскиса на пост вице-председателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу, сообщают члены ЕП в микроблоге Twitter.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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