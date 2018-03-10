Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что некоторые политики Евросоюза дружелюбно настроены по отношению к России, однако это не влияет на консолидированную позицию ЕС по вопросу санкций.
Евродепутаты в среду вечером проголосовали за назначение экс-премьера Латвии Валдиса Домбровскиса на пост вице-председателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу, сообщают члены ЕП в микроблоге Twitter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".