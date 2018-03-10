Премьер Латвии Лаймдота Страуюма подчеркнула, что Украина активно работает, чтобы соответствовать критериям и требованиям по безвизовому режиму. Если ЕК положительно оценит изменения, то Украина может получить отмену виз в 2016 году.
По мнению главы латвийского правительства, санкции против России - не самое главное. Более важным является то, чтобы в Украине закончилось противостояние, "и Украина смогла бы заняться восстановлением экономики".
Премьер-министр балтийской республики Лаймдота Страуюма заявила, что вооруженным силам Украины нужны реформы, и поэтому Латвия организует обучающие семинары для специалистов и предоставит гуманитарную помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".