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    Лаймдота Страуюма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Лаймдота Страуюма. Архивное фото
    Правительство Латвии ушло в отставку
    11:08 07.12.2015
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    О решении правительства заявила премьер-министр Лаймдота Страуюма. По ее словам, "сейчас необходимы новые идеи, новый подход и энергия, чтобы выполнить начатое".
    Открытие памятника Тарасу Шевченко в Риге
    В Риге открыли памятник Тарасу Шевченко
    15:54 06.11.2015
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    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк открыл монумент, который изображает молодого Кобзаря в 23-летнем возрасте. Памятник открыт благодаря украинской общине в Латвии.
    Лаймдота Страуюма. Архивное фото
    Доклад ЕК определит судьбу безвизового режима для Украины - премьер Латвии
    15:27 22.05.2015
    1223Саммит ЕС в Риге
    Премьер Латвии Лаймдота Страуюма подчеркнула, что Украина активно работает, чтобы соответствовать критериям и требованиям по безвизовому режиму. Если ЕК положительно оценит изменения, то Украина может получить отмену виз в 2016 году.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    В декларации саммита ЕС в Риге нет пункта о безвизовом режиме для Украины
    09:24 22.05.2015
    924Саммит ЕС в Риге
    Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма уточнила, что работа над текстом финальной декларации саммита "Восточного партнерства" в Риге пока что продолжается.
    Учения во Львовской области
    Латвия и Эстония не будут поставлять оружие Украине - заявление премьеров
    15:53 10.04.2015
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    Во время неформальной рабочей сессии Совета министров Балтийских государства главы правительств Эстонии и Латвии заявили, что их страны будут оказывать Украине только гуманитарную помощь.
    Переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции в Минске
    Премьер Латвии надеется, что переговоры в Минске приведут к миру
    15:01 12.02.2015
    48Минск. Встреча в "нормандском формате"
    По словам Лаймдоты Страуюмы, "война не должна продолжаться, в Украине должен наконец наступить мир".
    Лаймдота Страуюма. Архивное фото
    Премьер-министр Латвии выступает за ужесточение санкций против РФ
    12:20 27.01.2015
    145Новые санкции в отношении России.
    По мнению главы латвийского правительства, санкции против России - не самое главное. Более важным является то, чтобы в Украине закончилось противостояние, "и Украина смогла бы заняться восстановлением экономики".
    Лаймдота Страуюма. Архивное фото
    Премьер Латвии призвала ЕС продолжать диалог с Россией
    16:11 14.01.2015
    58
    По словам премьера Латвии Страуюма, нужно оказывать "практическую и политическую поддержку Украине и другим странам "Восточного партнерства".
    Последствия обстрела Петровского района Донецка
    Премьер Латвии: важно избежать "замороженного конфликта" в Украине
    14:32 14.01.2015
    67Отношение мира к ситуации в Украине
    По словам премьера председательствующей в настоящее время в ЕС Латвии Страуюма, важно найти политическое решение и избежать какого-либо замороженного конфликта.
    Латвия. Рига
    ЕС должен продолжать дипломатический диалог с РФ - премьер Латвии
    14:13 14.01.2015
    71
    Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма заявила в Европарламенте, что ЕС должен продолжать дипломатический диалог с РФ.
    Андрис Берзиньш
    Президент Латвии заявил, что не отказывается от визита в Москву 9 мая
    16:15 07.01.2015
    153
    Президент Латвии Андрис Берзиньш отметил, что пока не отказывается от визита в Москву, а слово "нет" можно сказать всегда".
    Лаймдота Страуюма. Архивное фото
    Латвия не будет поставлять оружие Украине - премьер
    11:42 25.11.2014
    160Реакция в мире на события в Украине
    Премьер-министр балтийской республики Лаймдота Страуюма заявила, что вооруженным силам Украины нужны реформы, и поэтому Латвия организует обучающие семинары для специалистов и предоставит гуманитарную помощь.
    Эдгар Ринкевич
    Премьер Латвии оценила признание главы МИДа в том, что он гей
    16:21 07.11.2014
    210
    Накануне Эдгар Ринкевич признался через социальную сеть в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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