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    Таави Рыйвас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
    ЕС согласовал главные цели для единства Европы – премьер Эстонии
    02:14 17.09.2016
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    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас заявил, что проблемы, которые беспокоят людей по всей Европе, - терроризм, миграционный кризис, экономическая и социальная неопределенность.
    Флаг Греции
    Решение Греции о референдуме является безответственным - эстонский премьер
    18:14 28.06.2015
    340Массовые беспорядки в Греции
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас отметил, что решение правительства и парламента Греции провести референдум родилось неожиданно и без консультирования с партнерами.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас на саммите ЕС в Риге
    В безвизовом режиме с ЕС у Грузии и Украины должна быть ясность - Рыйвас
    22:18 21.05.2015
    357Саммит ЕС в Риге
    Саммит "Восточного партнерства" проходит в Риге 21-22 мая. Ранее Еврокомиссия представила доклад о выполнении Киевом и Тбилиси требований плана по либерализации визового режима.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
    Премьер Эстонии: санкции против России будут продлены
    21:29 25.04.2015
    316Новые санкции в отношении России.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас отметил: "Я не вижу возможности, что Минск-2 к июню будет полностью выполнен". По его словам, при необходимости санкции нужно будет ужесточить.
    НАТО
    Присутствие НАТО на восточных границах должно увеличиться - премьер Эстонии
    19:38 23.04.2015
    43
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас заявил, в частности, что "присутствие союзников по НАТО на восточной границе альянса должно продолжаться и увеличиваться, и во имя этого нужно сотрудничать".
    Учения во Львовской области
    Латвия и Эстония не будут поставлять оружие Украине - заявление премьеров
    15:53 10.04.2015
    206
    Во время неформальной рабочей сессии Совета министров Балтийских государства главы правительств Эстонии и Латвии заявили, что их страны будут оказывать Украине только гуманитарную помощь.
    Флаг Эстонии
    Президент Эстонии утвердил состав нового правительства с прежним премьером
    20:51 08.04.2015
    61
    Прежний премьер-министр Эстонии, председатель Реформистской партии Таави Рыйвас снова возглавил правительство страны.
    Работа визового центра
    Украина и Грузия не добьются отмены виз с ЕС в 2015 году - Эстония
    17:12 19.03.2015
    236
    Как считает премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, "Украина и Грузия должны получить явные перспективы визовой либерализации в обозримом будущем".
    Государственный флаг Эстонии
    Эстония выступает за немедленное продление санкций против РФ
    16:30 19.03.2015
    104Новые санкции в отношении России.
    По словам премьера Эстонии, "пока полного выполнения минских соглашений не будет, все санкции должны продолжить действовать".
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
    Премьер Эстонии призвал не паниковать из-за возможной угрозы со стороны РФ
    16:35 19.02.2015
    259
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас отметил, что "населению Эстонии не нужно бояться, что вот-вот начнется война".
    Встреча Петра Порошенко с Джо Байденом
    Байден обсудил с эстонским премьером помощь Украине
    02:09 11.12.2014
    100Новые санкции в отношении России.
    В Белом доме отметили, что оказание помощи Украине направлено на то, чтобы новое правительство Арсения Яценюка могло поддерживать экономическую стабильность по мере проведения необходимых реформ.
    Флаг Эстонии
    Эстонию на инаугурации Порошенко будет представлять премьер-министр
    17:05 06.06.2014
    76Инаугурация президента Порошенко
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас представит страну на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, которая состоится 7 июня в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба Кабинета министров.
    Государственный флаг Эстонии
    Новый премьер Эстонии начал политическую карьеру в 20 лет
    17:04 26.03.2014
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    Новый премьер-министр Эстонии 34-летний Таави Рыйвас начал политическую карьеру в 20 лет, когда занял пост советника министра юстиции, он стал одним из самых молодых глав правительства в истории страны
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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