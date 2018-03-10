Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас представит страну на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко, которая состоится 7 июня в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба Кабинета министров.
Новый премьер-министр Эстонии 34-летний Таави Рыйвас начал политическую карьеру в 20 лет, когда занял пост советника министра юстиции, он стал одним из самых молодых глав правительства в истории страны
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".