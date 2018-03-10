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    Саммит Евросоюза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Петр Порошенко на саммите ЕС в Брюсселе
    Порошенко ожидает "положительных сообщений" о санкциях против РФ во вторник
    05:54 28.06.2016
    1111Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам пресс-секретаря президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, президент после мини-саммита Украина-ЕС: "завтра ожидаем положительных сообщений о санкциях против РФ".
    Президент Петр Порошенко на саммите ЕС в Брюсселе
    Порошенко: вопрос макрофинансовой помощи ЕС для Украины скоро решится
    05:13 28.06.2016
    778Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам президента Петра Порошенко, после того как будет принято решение МВФ о выделении очередного транша Украине, ЕС присоединится к предоставлению макрофинансовой помощи вместе с кредитными гарантиями США.
    Ирина Геращенко
    Военные действия влияют на введение безвизового режима с ЕС - Геращенко
    15:58 27.05.2015
    135Саммит ЕС в Риге
    Уполномоченный президента по урегулированию конфликта в Донбассе прокомментировала итоги саммита в Риге, на котором ведущие страны ЕС дали понять, что безвизовый режим для Украины пока невозможен.
    Жан-Клод Юнкер, Петр Порошенко, Арсений Яценюк на Международной донорской конференции в поддержку Украины
    Порошенко: ЕС оценил прогресс Украины на пути к введению безвизового режима
    23:25 30.04.2015
    114Саммит ЕС в Киеве
    По безвизовому режиму был оценен прогресс, и 12 мая ожидаются результаты работы оценочной миссии, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что попросил европейских лидеров назвать точную дату введения безвизового режима для Украины.
    Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел, премьер-министр Португалии Педро Пассос Коэльо, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе
    Саммит ЕС: продление санкций против РФ и создание Энергетического союза
    11:52 22.03.2015
    10363Новые санкции в отношении России.
    Срок действия экономических санкций Евросоюза в отношении России, истекающий в конце июля, будет, вероятно, продлен до конца 2015 года. Санкции будут отменены лишь после выполнения положений минских договоренностей, говорится в решении Совета ЕС.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    НАТО готова изучить заявку Украины на вступление - генсек
    19:03 20.03.2015
    697
    Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что это произойдет, если Украина решит подать заявку.
    Жизнь в Дебальцево
    Обзор мировых СМИ: особое отношение к "особому статусу" Донбасса
    15:29 20.03.2015
    1374Особый статус Донбасса
    Мировые СМИ продолжают следить за ситуацией на Донбассе, особенно в свете наделения "особым статусом" отдельных регионов на востоке Украины. Принесет ли новый статус мир Донбассу?
    Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Португалии Педру Пасуш Коэлью, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (слева направо)
    Саммит Европейского Союза в Брюсселе 
    11:11 20.03.2015
    336Отношение мира к ситуации в Украине
    На саммите Евросоюза, который проходил 19 марта в Брюсселе, обсуждались ситуация в Украине и отношения страны с Россией. Об этом сообщил глава Европейского cовета Дональд Туск.
    Петр Порошенко и Ева Копач
    Премьер Польши считает, что ЕС продлит санкции против РФ
    18:12 19.03.2015
    329
    Премьер-министры Польши Эва Копач отметила, что ЕС нужно быть жестким и последовательным в отношении санкций.
    Европейский союз
    Саммит ЕС. Вопрос продления санкций против РФ раскалывает Европу
    16:19 18.03.2015
    16468Новые санкции в отношении России.
    Несмотря на лоббирование Евросоюзом ассоциации Украины с ЕС, многие страны Европейского Союза не намерены досрочно продлевать санкции в отношении РФ. Среди глав государств Евросоюза, которые соберутся в Брюсселе в четверг, в этом вопросе выявлены разногласия.
    Флаг Евросоюза
    ЕС: полное выполнение "Минска" - передача Украине контроля над границей
    14:34 18.03.2015
    464
    Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что силовики или пограничники, контролирующие украинско-российскую границу - это полное выполнения минских соглашений.
    Чехия
    Решение о продлении санкций против РФ нужно принимать в июне - МИД Чехии
    17:27 16.03.2015
    78
    Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек считает, что продление секторальных санкций в отношении России лучше отложить до июня, когда состоится саммит ЕС.
    Премьер Польши Дональд Туск. Архивное фото
    Решение о продлении санкций против РФ будет принято на саммите ЕС - Туск
    22:10 10.03.2015
    375Новые санкции в отношении России.
    В Европе преобладает мнение, что решение о практическом продлении санкций должно быть принято в июне на саммите ЕС, заявил в Вашингтоне председатель Евросовета Дональд Туск.
    Польский флаг
    Польша может поддержать оборонные инициативы Евросоюза - премьер
    17:47 10.03.2015
    65
    Премьер-министр Польши Эва Копач отметила, что поддерживает "все методы, которые давали бы ощущение безопасности не только полякам, но и всем европейцам".
    Флаг США
    США могут ввести санкции против банков РФ при несоблюдении перемирия - СМИ
    17:23 27.02.2015
    128Новые санкции в отношении России.
    Источник в администрации американского президента сообщил, что в возможном расширении санкционного списка в отношении российских банков администрации США надеется действовать в координации с ЕС.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Ситуация в Украине будет обсуждаться на саммите ЕС 19-20 марта - Туск
    19:25 25.02.2015
    178
    Глава Евросовета Дональд Туск на слушаниях в Европарламенте сообщил, что в предстоящие три недели ЕС будет внимательно следить за ситуациями в Украине и Ливии.
    Государственный флаг Литвы
    ЕС следует пересмотреть свою стратегию безопасности - МО Литвы
    18:20 19.02.2015
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    Глава министерства охраны края Литвы Юозас Олекас также отметил, что необходим также "структурированный диалог" с основными странами-участницами программы "Восточного партнерства" - Украиной, Молдавией, Грузией.
    Петр Порошенко на переговорах нормандской четверки в Минске
    Реакция в ЕС, США и НАТО на минские договоренности неоднозначна
    14:22 13.02.2015
    4742После 15 февраля - мир или война
    Обсуждение темы украинского кризиса после саммита "нормандской четверки" в Минске уже в четверг стало темой неформальной встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран-членов ЕС.
    Флаги России и ЕС
    Вопрос санкций против РФ не снят с повестки дня ЕС, а просто отложен
    07:03 13.02.2015
    333Новые санкции в отношении России.
    Лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе вряд ли будут обсуждать вопрос о санкциях против РФ, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
    Премьер Польши Дональд Туск. Архивное фото
    Туск считает "нормандский" формат самым эффективным форматом украинских переговоров
    03:53 13.02.2015
    103Минск. Встреча в "нормандском формате"
    "Нормандский" формат является самым эффективным способом ведения переговоров, заявил на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в ночь на пятницу глава Евросовета Дональд Туск.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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