По словам президента Петра Порошенко, после того как будет принято решение МВФ о выделении очередного транша Украине, ЕС присоединится к предоставлению макрофинансовой помощи вместе с кредитными гарантиями США.
По безвизовому режиму был оценен прогресс, и 12 мая ожидаются результаты работы оценочной миссии, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что попросил европейских лидеров назвать точную дату введения безвизового режима для Украины.
Срок действия экономических санкций Евросоюза в отношении России, истекающий в конце июля, будет, вероятно, продлен до конца 2015 года. Санкции будут отменены лишь после выполнения положений минских договоренностей, говорится в решении Совета ЕС.
Несмотря на лоббирование Евросоюзом ассоциации Украины с ЕС, многие страны Европейского Союза не намерены досрочно продлевать санкции в отношении РФ. Среди глав государств Евросоюза, которые соберутся в Брюсселе в четверг, в этом вопросе выявлены разногласия.
Глава министерства охраны края Литвы Юозас Олекас также отметил, что необходим также "структурированный диалог" с основными странами-участницами программы "Восточного партнерства" - Украиной, Молдавией, Грузией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".