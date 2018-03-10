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    Марош Шефчович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
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    Марош Шефчович
    В ЕК требуют подтверждения от РФ и Украины надежности поставок газа в ЕС
    15:57 02.03.2018
    994Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как отметил Шефчович, "важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежных поставщика и транзитера газа, что было в последние годы".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В ЕК опасаются за транзит газа в ЕС из-за ситуации между РФ и Украиной
    15:49 02.03.2018
    937Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но и за транзит газа в Евросоюз.
    Марош Шефчович
    ЕК готова координировать диалог России и Украины по транзиту газа
    11:16 25.01.2018
    330Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудил с Петром Порошенко возможность дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме.
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Шефчович и Порошенко в Давосе обсудят транзит газа РФ через Украину
    17:44 24.01.2018
    384
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович рассказал, что обсудит с Порошенко как действовать после того, как будет вынесено решение стокгольмского арбитража.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    В Давосе обсудили транзит газа через Украину
    16:10 24.01.2018
    2673Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В сообщении российского Минэнерго говорится, что транзит российского газа через Украину обсудили министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
    Марош Шефчович
    Шефчович призывает Украину трансформировать рынок энергетики
    20:15 15.09.2017
    247
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Украине необходимо трансформировать энергетический рынок, чтобы инвесторы из Западной Европы могли прийти и инвестировать.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    Официально. ЕС выделит €100 млн на фонд энергоэффективности Украины
    19:35 15.09.2017
    77
    Как сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчович, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в Украине.
    Транзит газа
    ЕК: сохранение транзита газа через Украину - важнейший приоритет для ЕС
    12:09 15.09.2017
    412YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, сохранение транзита газа через Украину в страны Евросоюза после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Киев оказывает "беспрецедентное давление" на "Газпром" - Минэнерго РФ
    18:33 11.06.2017
    4741
    Как сообщили в Минэнерго РФ, стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики: "В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину".
    Марош Шефчович
    ЕК направила Порошенко письмо с претензиями из-за энергорегулятора
    22:59 17.03.2017
    596
    Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович настойчиво просит президента Украины Петра Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии.
    Марош Шефчович
    Ситуация с уровнем газа в ПХГ Украины находится под контролем - ЕК
    06:59 07.03.2017
    671Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК ведет "постоянный диалог с правительством Украины" и считает, что "ситуация есть и будет под контролем".
    Марош Шефчович
    Шефчович: проблем с транзитом газа из РФ через Украину в ЕС не ожидается
    12:59 19.01.2017
    953Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что несмотря на холодную зиму, транзит через Украину будет проходить без проблем.
    Встреча Владимира Гройсмана и Мороша Шефчович
    Гройсман заверил Шевчовича в надежности транзита газа через Украину
    20:10 10.01.2017
    1201
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевчовичем подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.
    Газопровод
    И хочется и колется. РФ и Украина – переговоры по газу в Брюсселе
    07:38 10.12.2016
    6730Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украина готова купить от 1,5 до 4 миллиардов кубометров российского газа, разногласий по цене топлива нет, но нет и окончательного решения. "Газпром" и "Нафтогаз " продолжат обсуждения. Таков итог трехсторонней встречи по газу между РФ, Еврокомиссией и Украиной.
    Марош Шефчович
    Шефчович: Киев и Москва были близки к соглашению по "зимнему пакету"
    21:38 09.12.2016
    1928Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Шефчович заявил, что трехсторонний формат еще раз подтвердил свою пользу: "При содействии комиссии был достигнут значительный прогресс по продаже и покупке газа, но еще остается сделать некоторую работу".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Новак сообщил Шефчовичу о рисках транзита газа из-за штрафа "Газпрома"
    20:35 09.12.2016
    5122Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в письме, что в Минэнерго РФ озабочены относительно решения, принятого 5 декабря Хозяйственным судом города Киева о наложении штрафа на "Газпром" в размере 6,6 миллиарда долларов.
    Марош Шефчович
    На трехсторонке обсудят транзит газа через Украину в ЕС зимой - Шефчович
    12:26 08.12.2016
    618Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно заявлению Мароша Шефчовича, в Брюсселе в пятницу обсудят возможные проблемы и ожидания ЕС в связи с транзитом российского газа через Украину текущей зимой.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин и Шефчович согласовали позиции перед трехсторонней встречей по газу
    15:12 07.12.2016
    1882Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Трехсторонние газовые переговоры Украина-ЕС-РФ запланированы на 9 декабря в Брюсселе. Кабмин Украины уже утвердил состав правительственной делегации на переговорах по газу.
    Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевчовичем
    Яценюк обсудил с Шефчовичем вопросы энергетической безопасности
    19:19 28.11.2016
    328
    По словам Арсения Яценюка, в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем был поднят вопрос Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко и Шефчович договорились повышать безопасность поставок газа
    08:27 27.11.2016
    1290
    Как передает пресс-служба президента Украины, "собеседники скоординировали дальнейшие действия на пути повышения безопасности поставок энергоносителей в Украину и ЕС".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Марош Шефчович
    В ЕК требуют подтверждения от РФ и Украины надежности поставок газа в ЕС
    15:57 02.03.2018
    994
    Как отметил Шефчович, "важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежных поставщика и транзитера газа, что было в последние годы".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    В ЕК опасаются за транзит газа в ЕС из-за ситуации между РФ и Украиной
    15:49 02.03.2018
    937
    Как заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но и за транзит газа в Евросоюз.
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