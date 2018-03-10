Как сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчович, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в Украине.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевчовичем подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.
Украина готова купить от 1,5 до 4 миллиардов кубометров российского газа, разногласий по цене топлива нет, но нет и окончательного решения. "Газпром" и "Нафтогаз " продолжат обсуждения. Таков итог трехсторонней встречи по газу между РФ, Еврокомиссией и Украиной.
Шефчович заявил, что трехсторонний формат еще раз подтвердил свою пользу: "При содействии комиссии был достигнут значительный прогресс по продаже и покупке газа, но еще остается сделать некоторую работу".
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в письме, что в Минэнерго РФ озабочены относительно решения, принятого 5 декабря Хозяйственным судом города Киева о наложении штрафа на "Газпром" в размере 6,6 миллиарда долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".