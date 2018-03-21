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    Экономика

    Встреча Шефчовича с Коболевым отложена

    (обновлено: )344
    По информации осведомленного источника, встреча Шефчовича и Коболева была отложена по просьбе украинской стороны.
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/Emmmanuel Dunand

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Встреча вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, ранее назначенная на 22 марта в Брюсселе, перенесена, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Встреча была отложена по просьбе украинской стороны", — сказал он.

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    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    На прошлой неделе зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни.

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