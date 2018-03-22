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    ЕК выступила за новый контракт Украины и России на транзит газа

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    (обновлено: )1092221
    Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Украиной и Россией, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину.

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    "Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем", — сказал он РИА Новости.

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    По словам вице-президента, есть "уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой (системой) трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа)".

    Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координатором между Украиной и Россией, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

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