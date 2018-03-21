"Газпром" направил Украине новое уведомление и готовит иск

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по взысканию денежных средств с компании, готовится соответствующий иск в международный арбитраж, говорится в сообщении российского холдинга.

"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. "Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", — сказано в сообщении.

"Газпром" уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций, говорится в сообщении, и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж, пишет "Прайм".

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Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил, что все средства "Газпрома", находившиеся на территории Украины, поступили в бюджет страны (в размере более 100 миллионов гривен). Кроме того, министерство требует от "Газпрома" выплаты еще шести миллиардов долларов по штрафу "в соответствии с решением суда". Также Петренко заявил, что у Киева есть возможные перспективы для выполнения подобных решений "не только в Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения".