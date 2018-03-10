При всех возможных замечаниях, одним из успехов Нацполиции за год ее функционирования можно считать создание с нуля патрульной полиции как структуры, которая заменила собой ГАИ, сказал эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС".
Эксперт по реформе МВД и прокуратуры Борис Малышев считает, что МВД взяло в работу слишком много направлений одновременно, из-за чего возникают сбои, но в целом процесс реформирования идет в нужном направлении.
Качество работы полиции будет оцениваться не на основе статистики, а на основании опросов жителей того или иного региона, что соответствует европейским стандартам. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Борис Малышев.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил требования по количеству и раскрываемости преступлений. По словам эксперта Бориса Малышева, будет внедрен европейский механизм, когда во внимание будет браться оценка людей.
Одним из главных минусов работы патрульных называют низкий уровень водительского мастерства. По официальным данным, из 200 патрульных машин в ДТП попали уже 20 экипажей, а по неофициальным количество аварий с участием полицейских достигает 70.
С момента создания полиции уровень доверия к ней вырос до 80%. Однако эксперты уверены, что появление патрульных – это только первый шаг на пути к полной реформе МВД, а украинцы отмечают, что на дорогах полицейские чувствуют себя не очень уверенно.
Как отметил эксперт по вопросам права, доктор юридических наук Борис Малышев, в целом в работе патрульной полиции больших проблем не существует, они работают на том же высоком уровне, как в самом начале.
Полиция работает по новым стандартам, а информация о ее деятельности подается по-старому, считает эксперт по праву Борис Малышев. Он подчеркивает, что негативным фактом является то, что причины увольнения патрульных не разглашаются.
По мнению эксперта по праву Бориса Малышева, в информационном пространстве МВД все сделало, чтобы население воспринимало реформу милиции исключительно в ракурсе создания патрульной службы и спецназа, забыв о следователях и оперативных работниках.
В рамках проведения реформы МВД в Одессе к службе приступили 400 новых полицейских. Однако эксперты отмечают, что закон о национальной полиции имеет ряд недочетов, в том числе прямую зависимость от действий министра внутренних дел Арсена Авакова.
Борис Малышев подчеркнул, что во всех развитых странах национальная полиция - структура, которая профессионально занимается предупреждением и расследованием преступлений, и влияние политических деятелей на деятельность полиции ограничено.
Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости изменить некоторые пункты закона о национальной полиции. Он считает, что новая патрульная служба должна быть деполитизирована – только после изменений в законе президент будет готов его подписать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".