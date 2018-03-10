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    Борис Малышев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Национальная полиция Украины
    Малышев: у Бушуева больше всего шансов возглавить Нацполицию
    00:00 07.02.2017
    123Взрыв в здании полиции в Ровно
    Эксперт по праву Борис Малышев в эфире ГС заявил, что наибольшие шансы - у замглавы Нацполиции Константина Бушуева, на втором месте - Сергей Князев, на третьем - Андрей Вишневский.
    Ситуация в Княжичах
    Трагедия в Княжичах: виновны руководящие чины полиции – эксперт
    09:44 06.12.2016
    1011Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Эксперт в сфере права Борис Малышев заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Новый глава Нацполиции: у Авакова уже есть кандидат – Малышев
    08:30 18.11.2016
    813"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Эксперт по правовым вопросам Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что конкурс на главу Нацполиции будет проведен в ограниченном кругу кандидатов, и министр МВД сможет контролировать отбор участников.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    Эксперт: полиция провалила аттестацию, но получила на 25% большую зарплату
    21:19 04.08.2016
    205День полиции: успех или провал?
    При всех возможных замечаниях, одним из успехов Нацполиции за год ее функционирования можно считать создание с нуля патрульной полиции как структуры, которая заменила собой ГАИ, сказал эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС".
    Патрульная полиция в Мариуполе
    Без патрульной полиции преступлений было бы еще больше - Малышев
    21:22 30.05.2016
    80
    Рост уличной преступности в Украине связан не с тем, что полиция стала работать хуже, а с тем, что существует значительное ухудшение экономической ситуации, считает эксперт по праву Борис Малышев.
    Присяга патрульной полиции. Архивное фото
    Малышев: переаттестация не очистила ряды полиции
    20:53 13.04.2016
    267Патрульная полиция в Украине.
    Значение переаттестации бывших милиционеров в Национальную полицию Украины не стоит преувеличивать, считает эксперт по праву, доктор юридических наук Борис Малышев.
    В Хмельницком начала работу патрульная полиция
    Малышев: цифры о переаттестации полицейских называются "с потолка"
    19:03 15.02.2016
    182Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Эксперт по праву, доктор юридических наук Борис Малышев считает, что нет полной информации о переаттестации полицейских, руководство Национальной полиции постоянно подает "обрывки информации".
    В Мариуполе задержаны 17 человек с большим арсеналом оружия
    Эксперт: рост преступности связан с ситуацией в Донбассе
    09:18 25.01.2016
    554Рост преступности в Украине
    Эксперт по правовым вопросам Борис Малышев назвал причины, из-за которых в Украине растет преступность. По его мнению, в частности, это связано с ситуацией в Донбассе.
    Присяга патрульной полиции в Николаев
    Эксперт: есть надежда, что Украина получит новое качество полиции
    19:52 10.12.2015
    225Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Эксперт по реформе МВД и прокуратуры Борис Малышев считает, что МВД взяло в работу слишком много направлений одновременно, из-за чего возникают сбои, но в целом процесс реформирования идет в нужном направлении.
    Полицейские автомобили. Архивное фото
    При новой полиции нарушений прав человека будет меньше – эксперт
    09:47 17.11.2015
    162Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Качество работы полиции будет оцениваться не на основе статистики, а на основании опросов жителей того или иного региона, что соответствует европейским стандартам. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Борис Малышев.
    Старт набора в патрульную полицию Северодонецка Луганской области
    Работу полиции теперь оценят по новому европейскому механизму - эксперт
    12:11 16.11.2015
    35Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил требования по количеству и раскрываемости преступлений. По словам эксперта Бориса Малышева, будет внедрен европейский механизм, когда во внимание будет браться оценка людей.
    Старт набора в патрульную полицию Северодонецка
    Эксперт оценил эффективность работы патрульных
    15:37 02.11.2015
    373Патрульная полиция в Украине.
    Одним из главных минусов работы патрульных называют низкий уровень водительского мастерства. По официальным данным, из 200 патрульных машин в ДТП попали уже 20 экипажей, а по неофициальным количество аварий с участием полицейских достигает 70.
    Старт набора в патрульную полицию Северодонецка
    100 дней новой полиции – достижения и провалы. Комментарий эксперта
    12:41 02.11.2015
    968Патрульная полиция в Украине.
    С момента создания полиции уровень доверия к ней вырос до 80%. Однако эксперты уверены, что появление патрульных – это только первый шаг на пути к полной реформе МВД, а украинцы отмечают, что на дорогах полицейские чувствуют себя не очень уверенно.
    Ночное патрулирование Киева
    В Киеве уменьшилась уличная преступность - эксперт
    15:07 05.10.2015
    55Патрульная полиция в Украине.
    Как отметил эксперт по вопросам права, доктор юридических наук Борис Малышев, в целом в работе патрульной полиции больших проблем не существует, они работают на том же высоком уровне, как в самом начале.
    Патрульные полицейские. Архивное фото
    Эксперт прокомментировал увольнения в патрульной полиции
    10:13 05.10.2015
    535Патрульная полиция в Украине.
    Полиция работает по новым стандартам, а информация о ее деятельности подается по-старому, считает эксперт по праву Борис Малышев. Он подчеркивает, что негативным фактом является то, что причины увольнения патрульных не разглашаются.
    В Чернигове проходит набор в новую полицию
    Руководство МВД слишком увлеклось пиаром патрульной службы - эксперт
    18:57 15.09.2015
    220Патрульная полиция в Украине.
    По мнению эксперта по праву Бориса Малышева, в информационном пространстве МВД все сделало, чтобы население воспринимало реформу милиции исключительно в ракурсе создания патрульной службы и спецназа, забыв о следователях и оперативных работниках.
    Старт работы патрульной полиции Одессы
    Эксперт: новая патрульная полиция – личные отряды Авакова
    12:04 26.08.2015
    1246Патрульная полиция в Украине.
    В рамках проведения реформы МВД в Одессе к службе приступили 400 новых полицейских. Однако эксперты отмечают, что закон о национальной полиции имеет ряд недочетов, в том числе прямую зависимость от действий министра внутренних дел Арсена Авакова.
    Открытие офиса патрульной полиции в Киеве
    Порошенко пока ничего не сделал для деполитизации полиции - юрист
    06:50 28.07.2015
    165Патрульная полиция в Украине.
    Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости изменить некоторые пункты закона о национальной полиции. Он считает, что новая патрульная служба должна быть деполитизирована.
    Патрульные полицейские в Киеве
    Руководитель нацполиции не может самостоятельно назначить себе зама - эксперт
    16:18 27.07.2015
    151Патрульная полиция в Украине.
    Борис Малышев подчеркнул, что во всех развитых странах национальная полиция - структура, которая профессионально занимается предупреждением и расследованием преступлений, и влияние политических деятелей на деятельность полиции ограничено.
    Арсен Аваков осмотрел новых патрульных Львова
    Аваков создает ведомство имени себя – эксперт
    15:46 27.07.2015
    247Патрульная полиция в Украине.
    Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости изменить некоторые пункты закона о национальной полиции. Он считает, что новая патрульная служба должна быть деполитизирована – только после изменений в законе президент будет готов его подписать.
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