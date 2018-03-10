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С момента создания полиции уровень доверия к ней вырос до 80%. Однако эксперты уверены, что появление патрульных – это только первый шаг на пути к полной реформе МВД, а украинцы отмечают, что на дорогах полицейские чувствуют себя не очень уверенно.