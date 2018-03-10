Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что он, а также нардеп Андрей Билецкий (экс-командир полка "Азов") и замглавы Нацполиции Вадим Троян проводят переговоры с забаррикадировавшимися "торнадовцами".
Согласно данным ГСЧС, инцидент произошел накануне в Боярке. Предположительно, причина смерти - отравление продуктами горения в результате тления дивана. Один человек госпитализирован в городскую больницу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".