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    Боярка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Ленточки цветов государственного флага Украины
    Директору детсада под Киевом грозит наказание за приказ снять крестики
    16:10 13.11.2017
    503
    В Департаменте образования и науки КОГА сообщили, что директор дошкольного учебного заведения, которая издала скандальный приказ, может понести дисциплинарную ответственность.
    Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу
    Под Киевом облили краской памятную доску создателю ОУН
    09:50 29.05.2017
    539
    Инцидент произошел в Боярке в ночь на воскресенье. Доску уже отмыли. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски хулиганов.
    База роты Торнадо в Боярке
    Нардепы раскрыли детали конфликта вокруг "Торнадо" под Киевом 
    08:59 14.04.2016
    819Дело "Торнадо": судный день
    Народные депутаты Андрей Билецкий и Игорь Мосийчук заявили, что в Боярке под Киевом не было никакого масштабного конфликта вокруг расформированной роты спецназначения "Торнадо".
    База Торнадо под Киевом в Боярке
    Конфликт с "Торнадо" уладили без вооруженного противостояния - нардеп
    03:07 14.04.2016
    769Дело "Торнадо": судный день
    Как пояснил Игорь Мосийчук, конфликт, связанный с бойцами "Торнадо", которые находятся на базе МВД в Боярке, улажен. По слова нардепа, случилось недоразумение.
    База Торнадо под Киевом в Боярке
    Появились фото из заблокированной под Киевом базы "Торнадо" 
    02:12 14.04.2016
    596Дело "Торнадо": судный день
    Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что он, а также нардеп Андрей Билецкий (экс-командир полка "Азов") и замглавы Нацполиции Вадим Троян проводят переговоры с забаррикадировавшимися "торнадовцами".
    База Торнадо в Боярке
    На базе под Киевом начались переговоры с бойцами мятежной роты "Торнадо"
    00:20 14.04.2016
    533Дело "Торнадо": судный день
    Как сообщает нардеп Игорь Мосийчук, на переговорах также присутствуют первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян и бывший командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий.
    Рота Трнадо
    Мосийчук о штурме базы "Торнадо": мы в шаге от большого кровопролития
    23:08 13.04.2016
    2012Дело "Торнадо": судный день
    Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук выехал в Боярку, где продолжается блокирование базы расформированной роты спецназначения МВД "Торнадо".
    Блокирование здания с бойцами батальона Торнадо. Видео
    Блокирование базы бывшей роты "Торнадо" под Киевом 
    22:47 13.04.2016
    756Дело "Торнадо": судный день
    К месту происшествия сходятся возмущенные местные жители, которых силовики не выпускают и не пропускают за периметр. Сами же силовики ситуацию комментировать отказываются.
    Пожарный. Архивное фото
    Под Киевом при пожаре погибли пять человек: среди погибших дети
    08:33 19.10.2015
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    Согласно данным ГСЧС, инцидент произошел накануне в Боярке. Предположительно, причина смерти - отравление продуктами горения в результате тления дивана. Один человек госпитализирован в городскую больницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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