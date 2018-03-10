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    Виктор Столбовой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Виктор Столбовой
    Эксперт сообщил шокирующую статистику раскрываемости новой полиции
    00:57 06.08.2017
    726Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что старая коррумпрированная милиция раскрывала 60-70% преступлений по стране, в то время как новая полиция - 6%.
    Виктор Столбовой
    Опросы по МВД не соответствуют действительности - эксперт
    01:18 02.04.2017
    160
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений за период реформирования МВД вырос более чем в три раза.
    Виктор Столбовой
    Проведение конкурса на главу Нацполиции: первые выводы
    11:28 26.01.2017
    280
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой заявил в эфире "ГС", что реальных кандидатов на должность главы Нацполиции — не более 10 человек, что свидетельствует о низком уровне престижа работы в полиции.
    Тестирование кандидатов на должность председателя Национальной полиции Украины
    Эксперт: конкурс на пост главы НП говорит о низком престиже полиции
    15:44 25.01.2017
    57
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что квалифицированные специалисты не стремятся идти на работу в полицию.
    Мустафа Найем
    Эксперт: шансы Найема и Мосийчука возглавить Нацполицию - нулевые
    21:45 24.12.2016
    270
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире "ГС" рассказал, какие требования предъявляются к кандидатам на должность руководителя Нацполиции.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    При Авакове уровень преступности в Украине вырос втрое - эксперт
    04:59 21.10.2016
    1912Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам эксперта по вопросам правоохранительных органов Виктора Столбового, не действие "закона Савченко" виновато в нынешней криминогенной ситуации в стране, а некомпетентность руководства МВД.
    Национальная полиция Украины
    Реформа полиции привела к катастрофическим последствиям - Столбовой
    17:36 21.09.2016
    439День полиции: успех или провал?
    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день Национальная полиция не выполняет правоохранительной функции.
    Чиновники. Архивное фото
    Правоохранительную систему в Украине дискредитировали сознательно - эксперт
    08:54 29.03.2016
    267
    Государство сделало все, чтобы общество не доверяло правоохранительной системе, считает эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой. По его словам, разрушить – разрушили, а взамен ничего не построили.
    Автомобили патрульной полиции. Архивное фото
    Государство полностью утратило монополию на применение силы - Столбовой
    15:44 22.02.2016
    596День полиции: успех или провал?
    Сейчас в Украине масса незаконных формирований и большое количество незаконного оружия, а это доказывает то, что государство полностью утратило монополию на применение силы, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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