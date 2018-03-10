Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что старая коррумпрированная милиция раскрывала 60-70% преступлений по стране, в то время как новая полиция - 6%.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений за период реформирования МВД вырос более чем в три раза.
Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой заявил в эфире "ГС", что реальных кандидатов на должность главы Нацполиции — не более 10 человек, что свидетельствует о низком уровне престижа работы в полиции.
Государство сделало все, чтобы общество не доверяло правоохранительной системе, считает эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой. По его словам, разрушить – разрушили, а взамен ничего не построили.
Сейчас в Украине масса незаконных формирований и большое количество незаконного оружия, а это доказывает то, что государство полностью утратило монополию на применение силы, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".