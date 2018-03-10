Трагический инцидент в Днепре с участием человека по фамилии Пугачев – это отнюдь не эпизод, не из ряда вон выходящий случай. "Пугачевщина" – явление, прочно и основательно укоренившееся в жизни страны и общества, ставшее, к сожалению, частью нашей жизни.
Как сообщил первый замглавы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян, экспертиза показала, что пуля, которой был ранен Пугачев, была выпущена из пистолета полицейского Артема Кутушева.
Как сообщили правоохранители, стрелявший пытался договориться с остановившими его за нарушение ПДД патрульными. Когда договориться не получилось, преступник открыл огонь, убив полицейского, заполнявшего протокол.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".