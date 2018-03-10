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Трагический инцидент в Днепре с участием человека по фамилии Пугачев – это отнюдь не эпизод, не из ряда вон выходящий случай. "Пугачевщина" – явление, прочно и основательно укоренившееся в жизни страны и общества, ставшее, к сожалению, частью нашей жизни.