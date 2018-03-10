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    Александр Пугачев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Задержание подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре Пугачева
    Начался суд по делу Пугачева, застрелившего в Днепре двух полицейских
    15:12 17.02.2017
    125Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Центральном суде Днепра стартовало заседание по делу Александра Пугачева, застрелившего в сентябре прошлого года двух полицейских. Все участники судебного процесса присутствуют в зале.
    Суд над обвиняемым в убийстве патрульных Александром Пугачевым в Днепре
    Убийство патрульных в Днепре. Экс-"торнадовца" будут судить присяжные
    07:52 10.02.2017
    619Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, разрешив видеосъемку судебного процесса, кроме опроса свидетелей. Следующее заседание пройдет 17 февраля.
    На месте убийства патрульных в Днепре
    Установлена личность мужчины, на которого отвлеклась патрульная в Днепре
    00:41 29.09.2016
    4446Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщил народный депутат Антон Геращенко, патрульная Ольга Макаренко, погибшая во время нападения в Днепре, в какой-то момент отвлеклась на водителя маршрутки.
    Командир расформированной спецроты МВД Торнадо Руслан Онищенко
    Командир "Торнадо": в авто с Пугачевым сидел оперативник СБУ
    13:41 28.09.2016
    9732Дело "Торнадо": судный день
    В подтверждение слов Руслан Онищенко привел "несостыковки" в обнародованных видео с места трагедии. По его мнению, из всех записей вырезаны кадры, "чтобы не светить лицо" оперативника.
    Командир расформированной спецроты МВД Торнадо Руслан Онищенко
    СБУ "слила" Пугачева и подставила патрульных - командир "Торнадо"
    13:08 28.09.2016
    12374Дело "Торнадо": судный день
    По мнению Руслана Онищенко, ранее верхушка силовых ведомств ставила "Торнадо" боевые задачи в зоне АТО и "пиарилась" на заслугах бойцов, а в настоящее время начала их "сливать".
    Задержание Александра Пугачева
    Пугачев в "Торнадо" выполнял спецзадания - Онищенко
    06:18 28.09.2016
    5418Дело "Торнадо": судный день
    Как сообщил командир расформированной спецроты Руслан Онищенко, подозреваемый в убийстве полицейских в Днепре Александр Пугачев воевал в Шахтерске, Горловке, Славянске, Торезе и Снежном.
    Подозреваемый в убийстве патрульных в Днепре Александр Пугачев
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре
    22:02 27.09.2016
    830Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, решением суда Шевченковского района Днепра подозреваемый Александр Пугачев арестован на два месяца.
    Задержание подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре Пугачева
    Врачи сообщили о состоянии Пугачева
    08:45 27.09.2016
    2131Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Главный врач Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко уточнил, что Пугачева охраняют десятки вооруженных милиционеров. Медики стараются сделать все для скорейшей выписки подозреваемого.
    Александр Пугачев
    Я тебя породил, я тебя и… Аваков, Порошенко и "пугачевщина" по всей стране
    08:14 27.09.2016
    13337Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Трагический инцидент в Днепре с участием человека по фамилии Пугачев – это отнюдь не эпизод, не из ряда вон выходящий случай. "Пугачевщина" – явление, прочно и основательно укоренившееся в жизни страны и общества, ставшее, к сожалению, частью нашей жизни.
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Матиос: Пугачев разыскивался за преступления, совершенные "Торнадо"
    06:40 27.09.2016
    972Дело "Торнадо": судный день
    Как сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор, задержанный Александр Пугачев пытался избежать уголовной ответственности и с этой целью подделал паспорт.
    Совместное фото Юрия Луценко и Александра Пугачева
    Фото с Луценко было найдено при обыске у Пугачева
    02:34 27.09.2016
    12833Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщают СМИ, фотография, на которой Пугачев и Луценко позируют на камеру, было найдено при обыске в офисе подозреваемого. При каких обстоятельства сделано фото, неизвестно.
    Погибшие в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев
    Убийство в Днепре: обнародовано видео с нагрудной камеры патрульного 
    01:44 27.09.2016
    12771Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    На записи видно, что подозреваемый Александр Пугачев пытается договориться с полицейскими, чтобы те не составляли протокол и отпустили его. Он также показывает удостоверение участника АТО.
    Семен Семенченко
    Семенченко: я подозреваю, что убийство в Днепре - спецоперация госорганов
    01:09 27.09.2016
    3916Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Народный депутат Семен Семенченко, комментируя радиостанции Голос Столицы убийство полицейских в Днепре, предположил, что эти события могли быть спецоперацией с участием госорганов
    Подозреваемый в убийстве патрульных в Днепре Александр Пугачев
    Экспертиза подтвердила, что патрульных в Днепре убил Пугачев
    22:49 26.09.2016
    1244Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщил первый замглавы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян, экспертиза показала, что пуля, которой был ранен Пугачев, была выпущена из пистолета полицейского Артема Кутушева.
    Президент Украины Петр Порошенко на параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины в Киеве.
    Порошенко поблагодарил водителя, пытавшегося задержать Пугачева
    22:27 26.09.2016
    255Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам главы государства, поступок Валерия Тимонина, пытавшегося задержать убийцу патрульных в Днепре, доказывает, что "ни война, ни сложности вокруг не сделали украинце равнодушными".
    Цветы у здания Патрульной полиции в Днепре, где погибли полицейские
    В МВД уточнили марку пистолета, из которого стрелял Пугачев
    22:15 26.09.2016
    492Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, подозреваемый в убийстве патрульных полицейских в Днепре Александру Пугачев стрелял из пистолета Макарова.
    Фото с камеры патрульного, убитого в Днепре
    В МВД уточнили, кто ранил подозреваемого в убийстве патрульных в Днепре
    21:50 25.09.2016
    1751Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщается, патрульный Артем Кутушев перед смертью успел ранить в живот подозреваемого, который уже у убитого полицейского забрал табельный пистолет.
    Задержание подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре Пугачева
    В полиции сообщили детали задержания Пугачева
    19:17 25.09.2016
    10206Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Согласно информации, полиция днем проводила обыски по трем адресам. По одному из них выявили поддельные документы участника боевых действий на имя Пугачева, а также парики, усы и краску для волос.
    Анатолий Матиос
    Матиос раскритиковал "Самопомич" из-за убийства патрульного в Днепре
    14:26 25.09.2016
    2411Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Основным подозреваемым в убийстве патрульного является Александр Пугачев, находящийся в розыске за совершение тяжких преступления и ранее входивший в состав скандальной спецроты "Торнадо".
    В Днепре застрелен патрульный полицейский. на месте ЧП
    В полиции сообщили подробности убийства патрульного в Днепре
    13:45 25.09.2016
    2936Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщили правоохранители, стрелявший пытался договориться с остановившими его за нарушение ПДД патрульными. Когда договориться не получилось, преступник открыл огонь, убив полицейского, заполнявшего протокол.
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