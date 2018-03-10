Организатором планировавшихся диверсионных актов на территории Крыма был начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады главного управления разведки Минобороны Украины капитан Владимир Сердюк, сообщил источник в российских спецслужбах.
Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанции 200 метров комплексом в Рио-де-Жанейро. В пятницу Фелпс выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу — в составе сборной США в комбинированной эстафете.
Имя водителя автобуса из Энергодара на этой неделе стало известно всей Украине. О том, кем был и чем занимался Евгений Панов до того, как стать подозреваемым в подготовке терактов - в материале РИА Новости Украина.
В ходе допроса Евгений Панов признал свою вину в подготовке "диверсии", в которой его обвиняет ФСБ РФ. На видео Панов заявил, что планировал диверсии на Керченской паромной переправе, нефтебазе в Феодосии и на других объектах.
Брат задержанного украинца Игорь Котелянец заявил, что его могли выкрасть в Запорожской области и доставить в Крым. По словам родственника Панова, в сюжетах российских СМИ о предотвращении терактов на полуострове "много неточностей".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".