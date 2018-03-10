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    Евгений Панов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Евгений Панов в ходе допроса
    Суд Москвы отказался освободить "крымского террориста" Панова
    02:46 27.01.2017
    192"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Евгений Панова, настаивавшего на невиновности клиента и на его освобождении. Решение о продлении меры пресечения было оставлено без изменений.
    Евгений Панов в ходе допроса
    Украинцы Панов и Захтей находятся в московском СИЗО "Лефортово"
    02:45 14.10.2016
    197
    Зампред московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что оба украинца, обнаруженные в "Лефортово", жалуются на жестокое обращение с ними.
    Суд арестовал подозреваемого в организации терактов в Крыму Е. Панова на два месяца
    Всплыли подробности готовившихся в Крыму терактов
    08:28 13.08.2016
    6981Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Организатором планировавшихся диверсионных актов на территории Крыма был начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады главного управления разведки Минобороны Украины капитан Владимир Сердюк, сообщил источник в российских спецслужбах.
    Евгений Панов в ходе допроса
    Задержанный в Крыму Панов въехал на полуостров самостоятельно – Минобороны
    19:07 12.08.2016
    1727Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, задержанный в Крыму украинец Евгений Панов въехал на полуостров самостоятельно на своем автомобиле.
    Американский пловец Майкл Фелпс одержал 13-ю победу в индивидуальных соревнованиях на Олимпиадах и стал самым титулованным олимпийцем в истории.
    Фотоитоги: 12 августа: рекорд Фелпса, допрос Панова, взрыв в Одессе 
    18:36 12.08.2016
    195Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанции 200 метров комплексом в Рио-де-Жанейро. В пятницу Фелпс выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу — в составе сборной США в комбинированной эстафете.
    Евгений Панов
    Евгений Панов: допрос и арест 
    17:38 12.08.2016
    584Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Евгению Панову - тридцать девять лет, женат, проживает в Энергодаре, работает на Запорожской АЭС водителем. До событий весны 2014-го года жил и работал в Крыму.
    Евгений Панов. Архивное фото
    Инцидент в Крыму. Кто ты, Евгений Панов?
    14:26 12.08.2016
    6323Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Имя водителя автобуса из Энергодара на этой неделе стало известно всей Украине. О том, кем был и чем занимался Евгений Панов до того, как стать подозреваемым в подготовке терактов - в материале РИА Новости Украина.
    Допрос украинца Евгения Панова. Видео
    Допрос украинца Панова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму 
    22:29 11.08.2016
    3940Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В ходе допроса Евгений Панов признал свою вину в подготовке "диверсии", в которой его обвиняет ФСБ РФ. На видео Панов заявил, что планировал диверсии на Керченской паромной переправе, нефтебазе в Феодосии и на других объектах.
    Евгений Панов. Архивное фото
    Крымский конфликт. Открыто дело "по факту похищения Панова"
    13:31 11.08.2016
    3105Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    О том, что открыто уголовное производство по статье 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УК Украины, сообщил врио главы Национальной полиции Вадим Троян в четверг.
    Евгений Панов, задержанный ФСБ
    Депутат признался, что отправил в Крым задержанного ФСБ украинца
    12:50 11.08.2016
    30244Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам депутата и предпринимателя из Энергодара, задержанный российскими спецслужбами Артем Панов находился в Крыму по его просьбе, для улаживания дел с его собственностью.
    Евгений Панов, задержанный ФСБ
    Задержанный ФСБ украинец Панов принимал участие в АТО
    02:40 11.08.2016
    8152Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Брат задержанного украинца Игорь Котелянец заявил, что его могли выкрасть в Запорожской области и доставить в Крым. По словам родственника Панова, в сюжетах российских СМИ о предотвращении терактов на полуострове "много неточностей".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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