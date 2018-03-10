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    Александр Аваков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Суд по делу сына Авакова
    Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения сыну Авакова
    18:08 14.11.2017
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    Как отметил председательствующий судья во время заседания, постановление следственного судьи… которым применена мера пресечения в виде личного обязательства относительно Александра Авакова, оставить без изменения.
    Суд по делу сына Авакова
    Сыну Авакова наденут браслет слежения 7 ноября — СМИ
    18:32 06.11.2017
    173Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщают, что 7 ноября сыну министра внутренних дел наденут браслет слежения в рамках меры пресечения.
    Александр Аваков в суде
    Сын главы МВД о суде: попытка давления на отца
    22:52 02.11.2017
    225Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Как заявил сын главы МВД, уголовное расследование в отношении его не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией – это попытка политического давления на отца.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Авакова: СМИ сообщили о минировании здания
    15:10 31.10.2017
    386Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По данным СМИ, после распространения в СМИ информации об обысках в сына Авакова правоохранителям поступило сообщение о минировании. Людей из здания эвакуировали.
    Министерство внутренних дел Украины
    Скандалы МВД: рюкзаки, "неприкасаемые" и сотни тысяч долларов
    13:40 06.04.2016
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    Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян попал в скандальную коррупционную историю. Но в МВД делают вид, что ничего не произошло. Нет никакой реакции со стороны СБУ, прокуратуры и НАБУ.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    НАБУ получит доступ к счетам фирмы, связанной c сыном Авакова
    20:25 30.03.2016
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    В постановлении райсуда отмечается, что следователь НАБУ обратился в суд с ходатайством разрешить временный доступ к документам и счетам, которые находятся во владении банка "Премиум". Ходатайство было удовлетворено.
    Сын Авакова поставяет рюкзаки для МВД. Видео
    В сети обнародовано скандальное видео с человеком, похожим на сына Авакова 
    13:45 12.02.2016
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    Диалог на видео датировано декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 миллиона гривен.
    Рада уволила руководителя аппарата парламента Зайчука
    Коалиция в коматозе, шопинг депутатов и фактор радикалов. Мнение Золотарева
    12:40 16.09.2015
    1069Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    В коалиции назрел бунт малых фракций, замглавы Генпрокурора Давид Сакварелидзе может возглавить одесскую прокуратуру, а бойцы "Правого сектора" погибли в тяжелом ДТП. Эти и другие события прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    Аваков заявил, что его сын купил квартиру в Киеве за $376 тыс, а не за миллион
    21:57 16.03.2015
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    По словам министра МВД, его 26-летний сын занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как сам он перешел на госслужбу. Бизнес сына расположен в Италии, Литве и Украине.
    Александр Аваков. Архивное фото
    Сын Авакова купил квартиру в Киеве более чем за $1 млн - СМИ
    15:53 16.03.2015
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    Сын главы МВД стал владельцем квартиры общей площадью 375 квадратных метров 30 мая 2014 года. Квартиру Авакову продал Иван Куровский - экс-нардеп от Партии регионов,
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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