Как отметил председательствующий судья во время заседания, постановление следственного судьи… которым применена мера пресечения в виде личного обязательства относительно Александра Авакова, оставить без изменения.
В постановлении райсуда отмечается, что следователь НАБУ обратился в суд с ходатайством разрешить временный доступ к документам и счетам, которые находятся во владении банка "Премиум". Ходатайство было удовлетворено.
В коалиции назрел бунт малых фракций, замглавы Генпрокурора Давид Сакварелидзе может возглавить одесскую прокуратуру, а бойцы "Правого сектора" погибли в тяжелом ДТП. Эти и другие события прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.
По словам министра МВД, его 26-летний сын занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как сам он перешел на госслужбу. Бизнес сына расположен в Италии, Литве и Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".