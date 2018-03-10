Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировали, насколько велика вероятность теракта в Украине.
Новый генпрокурор Юрий Луценко действует как политик, и как политик будет делать все, чтобы ГПУ не занималась критическими расследованиями, которые сегодня на слуху, считает доктор юридических наук Степан Гавриш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".