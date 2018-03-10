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    Гавриш Степан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш о "деле Шеремета": правоохранительные органы Украины - в глубоком кризисе
    08:13 12.05.2017
    447Годовщина убийства Павла Шеремета
    Директор Института политического кризиса Степан Гавриш заявил, что переориентация правоохранительных органов на участие в политической деятельности очень настораживает.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Модели завершения кризиса на востоке Украины не существует - Гавриш
    01:21 28.01.2017
    1387Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    В связи с продолжающимися обстрелами на Донбассе, экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире ГС проанализировал, при каких условиях конфликт может быть урегулирован.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: Украина уже живет в условиях чрезвычайного военного положения
    11:23 14.08.2016
    5411Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировали, насколько велика вероятность теракта в Украине.
    Конституция Украины
    Конституция - это общественный договор, и нельзя точечно его менять - Гавриш
    07:16 29.06.2016
    610Основной закон. 20 лет Конституции Украины
    Верховная Рада, внося изменения Конституцию Украины, фактически разрушит здоровое тело, держащее украинское государство в рамках, которые были до событий в Крыму и Донбассе, считает Степан Гавриш.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Гавриш: ГПУ останется политическим инструментом в руках Порошенко
    18:43 24.05.2016
    53Дело Новинского. Прикосновенен
    Новый генпрокурор Юрий Луценко действует как политик, и как политик будет делать все, чтобы ГПУ не занималась критическими расследованиями, которые сегодня на слуху, считает доктор юридических наук Степан Гавриш.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Гавриш: "чистильщик" в ГПУ - наивный пиар-ход для отвлечения внимания
    13:53 24.05.2016
    215Дело Новинского. Прикосновенен
    Вместо того, чтобы оценить реальное состояние дел Генпрокуратуре, новый генпрокурор создает пиар-кампании, "типичные для нынешней власти", считает доктор юридических наук Степан Гавриш.
    Доллары
    Украина вряд ли получит кредит МВФ в намеченные сроки - Гавриш
    12:17 24.05.2016
    686Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Доктор юридических наук Степан Гавриш предполагает, что в связи с неудачами в проведении реформ, Международный валютный фонд вряд предоставит кредит Украине в намеченные сроки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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