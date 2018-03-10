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    Андрей Гордеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА. Видео
    Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА 
    13:28 13.02.2017
    940ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что нападения на крымскотатарский батальон в Чонгаре не было, а произошла конфликтная ситуация в ходе учений ВСУ.
    Грузовой вагон. Архивное фото
    Минобороны направило эшелоны для укрепления админграницы с Крымом
    06:57 22.09.2016
    3677Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева, в регион были направлены около 10 эшелонов. Что в них находилось, не уточняется.
    Степан Гавриш. Архивное фото
    Гавриш: Украина уже живет в условиях чрезвычайного военного положения
    11:23 14.08.2016
    5411Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировали, насколько велика вероятность теракта в Украине.
    Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев
    Гордеев: причин для повышения уровня террористической угрозы в Херсоне нет
    00:29 13.08.2016
    113Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в эфире "ГС" подтвердил, что "желтый" уровень угрозы - это правильная оценка для области, поскольку ситуация в регионе стабильная и контролируемая.
    Фортификационный сооружения в Харьковской области. Архивное фото
    В Херсоне намерены строить вторую линию фортификационных сооружений - ОГА
    17:12 12.08.2016
    387Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, ожидается, что правительство примет решение о сооружении 2 линии фортификационных оборонительных сооружений.
    КПП Каланчак на админгранице с Крымом
    Все три пункта пропуска в Крым возобновили работу - Херсонская ОГА
    07:43 10.08.2016
    11559Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, КПВВ "Каланчак" возобновил работу, таким образом все пункты пропуска в Крым работают в штатном режиме.
    Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев
    Глава Херсонской ОГА: блокада Крыма не будет прекращена
    11:27 13.05.2016
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    Недавно назначенный глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев пообещал продолжение блокады Крыма. По его словам, вода и электричество не будут поступать на территорию Крыма.
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    20:53 01.05.2016
    2098
    По поручению президента Украины Петра Порошенко председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев передал архиепископу Симферопольскому и Крымскому Климентию Благодатный огонь из Иерусалима.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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