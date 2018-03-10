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    Херсонская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Радио. Архивное фото
    "Украинское радио" начало вещание на Крым в тестовом режиме - СМИ
    13:41 09.02.2017
    235Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По словам главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, проект является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории полуострова Крым.
    Фортификационный сооружения в Харьковской области. Архивное фото
    В Херсоне намерены строить вторую линию фортификационных сооружений - ОГА
    17:12 12.08.2016
    387Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, ожидается, что правительство примет решение о сооружении 2 линии фортификационных оборонительных сооружений.
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    20:53 01.05.2016
    2098
    По поручению президента Украины Петра Порошенко председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев передал архиепископу Симферопольскому и Крымскому Климентию Благодатный огонь из Иерусалима.
    Меры предосторожности от гриппа
    Карантин вводится в учебных заведениях Херсонской области из-за гриппа
    02:51 17.01.2016
    2113Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Как сообщил начальник управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий, соответствующее решение было приняли из-за высокого порога заболеваемости гриппом.
    Укрэнерго
    ЛЭП "Каховка-Титан" готова к подаче электроэнергии - "Укрэнерго"
    17:30 02.01.2016
    1398Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Согласно информации, сейчас два района Херсонской области - Каланчацкий и Чаплинский, которые питаются от 220 ПЛ "Каховка-Титан", подключены по резервной схеме по линиям 35 кВ Облэнерго.
    Восстановление опор ЛЭП в Чаплинке Херсонской области на границе с Крымом
    После ремонта ЛЭП Украина увеличила мощность поставок электроэнергии в Крым
    10:06 10.12.2015
    1591Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По сообщению "Укрэнерго", на утро 10 декабря мощность поставок составляла 180 МВт, хотя накануне она была понижена до 20 МВт по техническим причинам.
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области
    Херсонская ОГА: подключена ЛЭП "Каховская-Титан", которая ведет в Крым
    09:37 08.12.2015
    1251Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Руководство Чаплинского района сообщает, что участники блокады Крыма дали согласие на подключение ЛЭП, которая ведет в Крым и от которой снабжаются электроэнергией два района Херсонской области.
    На месте взрыва опор ЛЭП в Херсонской области
    Речь о восстановлении энергоснабжения Крыма на переговорах не идет - власти
    18:45 23.11.2015
    1058Энергоблокада: Крым без электричества
    Переговоры идут между сторонниками блокады, представителями Чаплынской районной администрации и представителями "Укрэнерго", сообщает Херсонская областная администрация.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    На границе с Крымом созданы 4 группы, чтобы не допустить провокаций - спецкор
    09:00 23.11.2015
    553Энергоблокада: Крым без электричества
    Херсонская облгосадминистрация решила перевести энергоснабжение в регионе в резервную часть, сообщил журналист интернет-издания "Громада Херсона" Максим Пурич.
    Взрывное устройство, закрепленное на электроопоре ЛЭП возле КПП Чонгар
    Херсонская ОГА: на границе с Крымом неизвестные подорвали две электроопоры ЛЭП
    13:15 20.11.2015
    1685Энергоблокада: Крым без электричества
    По данным Херсонской облгосадминистрации, попытка подрыва электоопор произошла на территории Геническом и Чаплинском районах. Подача электричества в Крыма прекращена по двум ЛЭП из четырех.
    Снесенный памятник Ленину. Архивное фото
    В Херсонской области снесен памятник Ленину
    11:07 15.07.2015
    343На металлолом. Украина против советских памятников.
    В поселке Великая Лепетиха с постамента был сброшен памятник Ленину. О сносе монумента сообщает управление Херсонской облгосадминистрации.
    Северо-Крымский канал
    Херсонский губернатор предложил продавать Крыму воду по европейским ценам
    22:58 13.11.2014
    804Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Андрей Путилов добавил, что ежегодно Херсонская область поставляет в Крым около 1 миллиарда кубометров технической воды, а, согласно среднеевропейским ценам, кубометр воды стоит 1 евро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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