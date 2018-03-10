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Херсонская областная государственная администрация
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
12
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"Украинское радио" начало вещание на Крым в тестовом режиме - СМИ
13:41 09.02.2017
235
Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
По словам главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, проект является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории полуострова Крым.
В Херсоне намерены строить вторую линию фортификационных сооружений - ОГА
17:12 12.08.2016
387
Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
По словам председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, ожидается, что правительство примет решение о сооружении 2 линии фортификационных оборонительных сооружений.
Украина передала Крыму Благодатный огонь
20:53 01.05.2016
2098
По поручению президента Украины Петра Порошенко председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев передал архиепископу Симферопольскому и Крымскому Климентию Благодатный огонь из Иерусалима.
Карантин вводится в учебных заведениях Херсонской области из-за гриппа
02:51 17.01.2016
2113
Эпидемия свиного гриппа в Украине
Как сообщил начальник управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий, соответствующее решение было приняли из-за высокого порога заболеваемости гриппом.
ЛЭП "Каховка-Титан" готова к подаче электроэнергии - "Укрэнерго"
17:30 02.01.2016
1398
Новый год - новая энергоблокада Крыма
Согласно информации, сейчас два района Херсонской области - Каланчацкий и Чаплинский, которые питаются от 220 ПЛ "Каховка-Титан", подключены по резервной схеме по линиям 35 кВ Облэнерго.
После ремонта ЛЭП Украина увеличила мощность поставок электроэнергии в Крым
10:06 10.12.2015
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Новый год - новая энергоблокада Крыма
По сообщению "Укрэнерго", на утро 10 декабря мощность поставок составляла 180 МВт, хотя накануне она была понижена до 20 МВт по техническим причинам.
Херсонская ОГА: подключена ЛЭП "Каховская-Титан", которая ведет в Крым
09:37 08.12.2015
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Новый год - новая энергоблокада Крыма
Руководство Чаплинского района сообщает, что участники блокады Крыма дали согласие на подключение ЛЭП, которая ведет в Крым и от которой снабжаются электроэнергией два района Херсонской области.
Речь о восстановлении энергоснабжения Крыма на переговорах не идет - власти
18:45 23.11.2015
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Энергоблокада: Крым без электричества
Переговоры идут между сторонниками блокады, представителями Чаплынской районной администрации и представителями "Укрэнерго", сообщает Херсонская областная администрация.
На границе с Крымом созданы 4 группы, чтобы не допустить провокаций - спецкор
09:00 23.11.2015
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Энергоблокада: Крым без электричества
Херсонская облгосадминистрация решила перевести энергоснабжение в регионе в резервную часть, сообщил журналист интернет-издания "Громада Херсона" Максим Пурич.
Херсонская ОГА: на границе с Крымом неизвестные подорвали две электроопоры ЛЭП
13:15 20.11.2015
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Энергоблокада: Крым без электричества
По данным Херсонской облгосадминистрации, попытка подрыва электоопор произошла на территории Геническом и Чаплинском районах. Подача электричества в Крыма прекращена по двум ЛЭП из четырех.
В Херсонской области снесен памятник Ленину
11:07 15.07.2015
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На металлолом. Украина против советских памятников.
В поселке Великая Лепетиха с постамента был сброшен памятник Ленину. О сносе монумента сообщает управление Херсонской облгосадминистрации.
Херсонский губернатор предложил продавать Крыму воду по европейским ценам
22:58 13.11.2014
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Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
Андрей Путилов добавил, что ежегодно Херсонская область поставляет в Крым около 1 миллиарда кубометров технической воды, а, согласно среднеевропейским ценам, кубометр воды стоит 1 евро.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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