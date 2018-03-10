Комитет защиты журналистов (CPJ) отметил, что украинские власти должны добросовестно расследовать убийство журналиста Павла Шеремета и добиться, чтобы все ответственные за это убийство были привлечены к суду.
В заявлении организации сказано, что "пресса характеризует Бузину пророссийским журналистом, который писал спорные статьи и книги об украинской истории и нынешнем политическом кризисе, в том числе о конфликте на востоке страны".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".