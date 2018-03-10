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    милиция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Виталий Захарченко. Архивное фото
    Захарченко: митингующие в Киеве в 2014 не пускали милицию на Майдан
    23:26 16.12.2016
    348Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего главы МВД Виталия Захарченко, сотрудники правопорядка не могли пройти на Майдан и оказать помощь тем, кого там задержали, пытали, оказывали давление.
    Милиция
    Подписан закон о сохранении за экс-милиционерами льгот и компенсаций
    18:44 27.12.2015
    4770Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Согласно информации, за бывшими работниками милиции, а также членами их семей сохраняются льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные настоящим Законом для бывших полицейских, членов их семей, других лиц.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Полиция и "пилиция": ничего личного, только материальные блага
    17:55 26.12.2015
    1843Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Новая полиция существует по новым правилам: в каждой конкретной ситуации полицейский думает о сохранении не всей системы МВД, а только своего места и начальства, которое его этим доходным местом обеспечило.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    Милиция vs полиция: война не на жизнь, а на смерть
    18:54 19.12.2015
    4291Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Еще не до конца ликвидированная милиция Украины решила не сдаваться без боя - профсоюз сотрудников МВД обратился в суд с требованием отменить переаттестацию личного состава. И теперь Авакову придется изыскивать новый способ реформировать ведомство.
    Акция правоохранителей, не прошедших переаттестацию
    МВД: около 40% экс-милиционеров не прошли первый этап переаттестации
    18:41 13.12.2015
    2015Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    По словам советника министра внутренних дел Украины Ивана Варченко, данные свидетельствуют о том, насколько не готова была наша милиция к тому, чтобы действительно служить и защищать граждан.
    Патрульные полицейские
    Национальная полиция официально пришла на смену милиции
    00:07 07.11.2015
    2037Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Решение о ликвидации милиции в Украине было принято руководством, чтобы ведомство соответствовало европейским стандартам. Де-юре полиция заработала в субботу, де-факто руководство ведомства только начинает процесс реформирования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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