Согласно информации, за бывшими работниками милиции, а также членами их семей сохраняются льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные настоящим Законом для бывших полицейских, членов их семей, других лиц.
Новая полиция существует по новым правилам: в каждой конкретной ситуации полицейский думает о сохранении не всей системы МВД, а только своего места и начальства, которое его этим доходным местом обеспечило.
Еще не до конца ликвидированная милиция Украины решила не сдаваться без боя - профсоюз сотрудников МВД обратился в суд с требованием отменить переаттестацию личного состава. И теперь Авакову придется изыскивать новый способ реформировать ведомство.
Решение о ликвидации милиции в Украине было принято руководством, чтобы ведомство соответствовало европейским стандартам. Де-юре полиция заработала в субботу, де-факто руководство ведомства только начинает процесс реформирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".