Комитет предложил Раде присвоить Окуевой звание Героя Украины

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления в четверг рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект постановления об обращении к президенту по вопросу присвоения звания Героя Украины добровольцу Амине Окуевой (посмертно).

"Проект подготовлен авторами с целью отметить Амину Окуеву — активную участницу событий Революции достоинства и войны на востоке Украины, которая проявила гражданское мужество, силу духа и героическое самопожертвование, отдав свою жизнь за европейское будущее Украины", — сообщает пресс-служба парламента.

Авторы инициативы предлагают по итогам общественного обсуждения назвать улицу одного из населенных пунктов в честь убитой.

Напомним, покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева было совершено 30 октября 2017 года. Неизвестные расстреляли пару в джипе. Окуева погибла на месте, Осмаев получил ранения. Это второе покушение на супругов в 2017 году. Предыдущее произошло летом 2017 года, тогда ранения получил только Осмаев.