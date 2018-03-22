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    Политика

    Комитет предложил Раде присвоить Окуевой звание Героя Украины

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (54)

    (обновлено: )8218
    В проекте постановления отмечается мужество, сила духа и героическое самопожертвование Амины Окуевой, которая отдала свою жизнь "за европейское будущее Украины".
    Амина Окуева. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления в четверг рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект постановления об обращении к президенту по вопросу присвоения звания Героя Украины добровольцу Амине Окуевой (посмертно).

    Амина Окуева
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    "Проект подготовлен авторами с целью отметить Амину Окуеву — активную участницу событий Революции достоинства и войны на востоке Украины, которая проявила гражданское мужество, силу духа и героическое самопожертвование, отдав свою жизнь за европейское будущее Украины", — сообщает пресс-служба парламента.

    Авторы инициативы предлагают по итогам общественного обсуждения назвать улицу одного из населенных пунктов в честь убитой.

    Напомним, покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева было совершено 30 октября 2017 года. Неизвестные расстреляли пару в джипе. Окуева погибла на месте, Осмаев получил ранения. Это второе покушение на супругов в 2017 году. Предыдущее произошло летом 2017 года, тогда ранения получил только Осмаев.

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