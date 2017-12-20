Турчинов назвал убийцу Окуевой

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Убийство добровольца АТО Амины Окуевой было совершено киллером из России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Gazeta.ua.

"Понятно, что это киллеры, которые работали на заказ. Этот заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена. Состоялась вторая попытка, и что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но четко определено, откуда приехал киллер", — сказал он.

По словам Турчинова, "киллер — это система террора, которую Россия пытается решить внутри страны".

Напомним, покушение на Окуеву и Осмаева было совершено 30 октября. Неизвестные расстреляли пару в джипе. Окуева погибла на месте, Осмаев получил ранения.

Это второе покушение на супругов в 2017 году. Предыдущее произошло летом 2017 года, тогда ранения получил только Осмаев.