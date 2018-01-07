Полиция об убийстве Ноздровской: ни один свидетель не объявился

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В полицию пока не обратился никто из возможных свидетелей убийства украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, написал в Facebook первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Еще раз подчеркиваю — несмотря на наши призывы и просьбы предоставить любую информацию, которая помогла бы установить свидетелей, выяснить обстоятельства убийства Ирины Ноздровской и найти лицо, совершившее это преступление, никто не обратился на горячие линии Департамента уголовного розыска Нацполиции", — написал Аброськин в воскресенье.

Он отметил, что несмотря на то, что ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию, правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать в село Демидов Киевской области.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.