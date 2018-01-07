Убийство Ноздровской. К расследованию привлечены 300 полицейских

Кадр ObozTV

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии. К делу об убийстве Ноздровской привлечены 300 полицейских. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут на сайте МВД.

"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", — отметил Аброськин.

Он добавил, что пока у полиции есть определенные результаты, однако общественность сообщат о них только после их полного завершения.

"Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями этого преступления или обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской — позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка", — подчеркнул Аброськин.

Смотрите также: Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.