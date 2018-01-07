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    Убийство Ноздровской. К расследованию привлечены 300 полицейских

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (57)

    (обновлено: )17702
    Как сообщается, пока у полиции есть определенные результаты, однако общественность сообщат о них только после их полного завершения. Воссоздан маршрут убитой от места ее работы в Киеве до станции метро.
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии. К делу об убийстве Ноздровской привлечены 300 полицейских. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут на сайте МВД.

    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников
    Убийство Ноздровской. Важна только одна версия - Старенький

    "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", — отметил Аброськин.

    Он добавил, что пока у полиции есть определенные результаты, однако общественность сообщат о них только после их полного завершения.

    "Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями этого преступления или обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской — позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка", — подчеркнул Аброськин.

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    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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