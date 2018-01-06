Виновный в смерти сестры Ноздровской может выйти на свободу - нардеп

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой правозащитницы Ирины Ноздровской — племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский — может выйти на свободу по амнистии. Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" нардеп Верховной Рады Мустафа Найем.

"Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", — отмечает он.

В частности, по его словам, прокуроры увидели в действиях Россошанского "нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме".

"Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда он, вместо оказания помощи пострадавшей, занялся решением своей проблемы. По данным свидетелей, сразу после наезда Россошанский длительное время разговаривал по телефону и не оказал помощь пострадавшей, которая все еще была жива и при условии оказания ей помощи могла бы выжить", — пишет депутат.

По словам Найема, в обвинительный акт, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения Россошанского.

"В частности, в порядке ст. 338 УПК Украины кроме обвинения в нарушении ПДД, повлекшее смерть потерпевшего, должен быть п. 2.9, п.п. А ПДД:" Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или находясь под воздействием наркотических или токсичных веществ". Во время суда прокуроры устно озвучили, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянели, но письменно в обвинительный акт это не внесено", — заявил нардеп.

Также в порядке ст.339 УПК должно быть предъявлено дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК — "Сознательное неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение, повлекшее смерть потерпевшего".

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Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.