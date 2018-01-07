Криминолог рассказала о сложностях в расследовании убийства Ноздровской

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Эксперт-криминолог Анна Маляр, участвующая в расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, назвала осложняющие расследование причины.

На своей странице в Facebook Анна Маляр отметила, что медлить в расследовании убийств крайне опасно, чтобы дело не превратилось в "глухарь".

"Поиски Ирины начались не сразу. Сейчас полиция делает очень много — это правда. Воспроизводится и ее путь домой, и возможные траектории движения преступников и есть определенные вещественные находки", — указала криминолог.

Она посоветовала, если вдруг исчезает знакомый или близкий человек, идти в полицию и не выходить оттуда, пока полиция не опросит обо всех обстоятельствах исчезновения, не внесет информацию в Единый реестр, не начнет искать. Поскольку, как раз, первые часы и первые сутки — определяющие для поисков.

Криминалист отметила, что местные жители отказываются помогать полиции: "Это может быть по двум причинам — или они не доверяют полиции и просто боятся хоть что-то сказать, или у них достаточно неоднозначное отношение к погибшей и они таким образом это отношение демонстрируют".

"По характеру и локализации ранений можно говорить о глубокой неприязни к убитой. То есть не просто так и не случайно именно она стала жертвой убийства. Да, это похоже и на месть, и на расправу. У Ирины было много врагов из-за ее принципиальную и активную позицию. Она многим чиновникам могла испортить жизнь", — написала эксперт.

По ее словам, кто-то из родственников оговорился в репортажах, что она в тот день шла домой не с пустым кошельком.

"Она получила к новому году деньги. Поэтому, эту версию также надо проверять", — сообщила Анна Маляр.

Также она добавила, что стоит проверить версии, связанные с личной жизнью убитой.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.