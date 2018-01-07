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    Дочь Ноздровской сообщила, когда состоятся похороны

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (60)

    (обновлено: )208
    По словам дочери убитого адвоката Анастасии Ноздровской, похороны Ирины Ноздровской состоятся во вторник, прощание состоится утром в селе Демидов под Киевом.
    Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской
    ТСН

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Похороны убитого адвоката Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, сообщила в Facebook ее дочь Анастасия Ноздровская.

    "Похороны во вторник", — коротко написала девушка.

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    Она добавила, что прощание с Ноздоровской состоится утром в селе Демидов под Киевом. Точное время не указано.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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