Расследование дела Ноздровской должен контролировать народ - дочь

КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Дочь убитого под Киевом адвоката Ирины Ноздровской Анастасия убеждена, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ. Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства ее матери.

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"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", — сказала Анастасия Ноздровская в комментарии "Голосу Америки".

Также она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

"Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователей. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше занимались бездеятельностью", — подчеркнула Анастасия.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.