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    Расследование дела Ноздровской должен контролировать народ - дочь

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (61)

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    По словам дочери убитой под Киевом адвоката Ирины Нозровской Анастасии, когда люди обращают внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают все вопросы.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Дочь убитого под Киевом адвоката Ирины Ноздровской Анастасия убеждена, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ. Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства ее матери.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    Убийство Ноздровской не раскроют без особого контроля – адвокат

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    "Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", — сказала Анастасия Ноздровская в комментарии "Голосу Америки".

    Также она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

    "Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователей. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше занимались бездеятельностью", — подчеркнула Анастасия.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
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