В полиции отреагировали на требование контроля за делом Ноздровской

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела убийства адвоката Ирины Ноздровской продвигается.

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Первый заместитель главы Нацполиции сообщил в Facebook, что 7 января вечером в Вышгородском отделе полиции подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровской.

"Этот дерзкое преступление должно быть раскрыто и лицо, совершившее его, должно предстать перед судом. Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", — написал он.

Аброськин выразил благодарность своим подчиненным, которые, по его словам, делают все для установления и задержания лица, совершившего это преступление, "несмотря на праздники, свое свободное время и личную жизнь".

Ранее дочь убитого под Киевом адвоката Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ. Она надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства ее матери.

Напомним, тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.