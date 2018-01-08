Убийство Ноздровской. Задержанному объявили подозрение – Луценко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что задержанному в понедельник по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявили подозрение.

"Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской. Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело. Так же, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года", – написал глава ГПУ на своей странице в Facebook.

Юрий Луценко/Facebook, 8 января 2018

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник, 1 января, в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация об убийстве Ноздровской будет обнародована после окончания продолжающихся следственных действий.

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Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы была месть за ее профессиональную деятельность. Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.