Под Киевом похоронили Ирину Ноздровскую

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КИЕВ, 9 янв —РИА Новости Украина. В селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронили убитую правозащитницу Ирину Ноздровскую.

С погибшей пришли попрощаться дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. Как сообщает "112 Украина", всего на похоронах было около 100 человек.

Возле дома постоянно дежурил экипаж скорой медицинской помощи. Время от времени в дом заходили медики.

Также на церемонии прощания было много полиции, которая патрулировала все село. У дверей дома, где жила Ноздровская, было несколько погребальных венков от друзей.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы Ирины Ноздровской была месть за ее профессиональную деятельность.

Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.