Отец Ноздровской обвинил подозреваемого Россошанского в убийстве мужчины

Как сообщает "Прямой", по его словам, Россошанскому тогда удалось избежать ответственности.

"В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал где-то с Урала, из России, и здесь жил, купил полдома. И сын Россошанского, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось. Приехала милиция (тогда была милиция) и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски – и увезли. И никакого дела даже открыто не было!

Похоронили того беднягу, как будто сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его многие в селе знают, он проводил людям отопление, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя – судья", – рассказал отец Ирины Ноздровской.

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