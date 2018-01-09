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    Отец Ноздровской обвинил подозреваемого Россошанского в убийстве мужчины

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (74)

    (обновлено: )28502
    Отец погибшей юристки Ирины Ноздровской обвинил Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил ее сестру в 2015 году, в убийстве еще одного жителя Демидова (Киевская область) – Александра Алехина
    "Телеканал Прямий" на Youtube

    Как сообщает "Прямой", по его словам, Россошанскому тогда удалось избежать ответственности.

    "В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал где-то с Урала, из России, и здесь жил, купил полдома. И сын Россошанского, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось. Приехала милиция (тогда была милиция) и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски – и увезли. И никакого дела даже открыто не было!

    Похоронили того беднягу, как будто сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его многие в селе знают, он проводил людям отопление, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя – судья", – рассказал отец Ирины Ноздровской.

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