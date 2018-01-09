МВД: подозреваемый в убийстве Ноздровской считает свои действия оправданными

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской считает свои действия оправданными, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Напомним, ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

"Он (Россошанский, — ред.) дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным", — заявил Шкиряк в комментарии "112 Украина".

Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он ранее известные детали расследования.

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