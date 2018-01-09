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    МВД: подозреваемый в убийстве Ноздровской считает свои действия оправданными

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (72)

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    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил подробности о показаниях подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской считает свои действия оправданными, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

    Эксперты на месте, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Видео
    Канал на Youtube Національна поліція України
    Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина

    Напомним, ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    "Он (Россошанский, — ред.) дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным", — заявил Шкиряк в комментарии "112 Украина".

    Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он ранее известные детали расследования.

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