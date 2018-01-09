Ирину Ноздровскую похоронят во вторник

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Правозащитницу Ирину Ноздровскую, жестоко убитую под Киевом, похоронят во вторник, 9 января, написала ее дочь Анастасия на странице в Facebook.

В свою очередь журналист Владимир Тимофийчук добавил, что похороны состоятся "примерно в 9.00–10.00 на улице Советской, 18, село Демидов Вышгородского района".

Владимир Тимофийчук/Анастасия Ноздровская/Facebook

Тело Ирины Ноздровской нашли утром в понедельник, 1 января, в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация об убийстве Ноздровской будет обнародована после окончания продолжающихся следственных действий.

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Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы была месть за ее профессиональную деятельность. Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.