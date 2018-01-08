В МВД сообщили, за что убили Ноздровскую

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Мотивом убийства правозащитницы Ирины Ноздровской была месть за ее профессиональную деятельность, заявил в понедельник член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"Мотив убийства — месть Ирине за ее правозащитную деятельность", — написал Геращенко в Facebook.

Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.