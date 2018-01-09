Адвокаты сомневаются, что задержанный по делу Ноздровской - убийца

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Адвокат Анастасии Ноздровской Анатолий Худяков подтвердил, что по подозрению в убийстве правозащитницы задержан Юрий Россошанский. Об этом он сообщил "Стране".

Задержанный приходится отцом Дмитрию Россошанскому – водителю, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.

По словам адвоката, Юрий Россошанский в день совершения убийства выпивал у себя дома с кумом.

"В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен".

Худяков добавил, что у него есть сомнения в доказательной базе, которой располагает следствие.

"Версия о том, что отец Дмитрия Россошанского причастен к убийству – самая простая и очевидная, но ее надо еще доказать. (…) А в том, что доказательства есть, я не уверен", – заявил защитник.

Он добавил, что адвокаты Ноздровской хотели бы принять участие в допросе Юрия Россошанского, и у них есть ряд неудобных для следствия вопросов.

Тело Ирины Ноздровской нашли утром в понедельник, 1 января, в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация об убийстве Ноздровской будет обнародована после окончания продолжающихся следственных действий.

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Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы была месть за ее профессиональную деятельность. Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.