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    Аваков пообещал обнародовать информацию об убийстве Ноздровской

    Тема:

    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (67)

    (обновлено: )26302
    Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полная информация об подозреваемом в убийстве Ноздровской будет обнародована 9 января.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информация об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской будет обнародована после окончания продолжающихся следственных действий.

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    Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

    "Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов — информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтра", — написал Аваков. 

    Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотивом убийства правозащитницы Ирины Ноздровской была месть за ее профессиональную деятельность.

    Он также сообщил, что следствие собрало достаточно доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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