В Киевской области проходит прощание с Ириной Ноздровской

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В с селе Демидов Вышгородского района Киевской области во вторник проходят похороны правозащитницы Ирины Ноздровской, убитой в конце 2017 года.
На церемонию прощания с Ноздровской пришли несколько десятков человек. Гроб с телом правозащитницы установлен во дворе дома, где она проживала.
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У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.
С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, передает "Украинская правда".
У дома Ноздровской дежурит экипаж скорой медицинской помощи. Также село Демидов в день похорон патрулируется несколькими экипажами полиции.
Напомним, накануне похорон Национальная полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. Подозрения оглашены Юрию Россошанскому — отцу водителя, который при ДТП насмерть сбил сестру Ноздровской. Мужчина сознался, что на поссорился с правозащитницей и нанес ей несколько ударов ножом.
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