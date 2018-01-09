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    В Киевской области проходит прощание с Ириной Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (73)

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    В день похорон Ирины Ноздровской село Демидов под Киевом патрулируют несколько экипажей полиции, у дома погибшей правозащитницы дежурит скорая помощь.
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В с селе Демидов Вышгородского района Киевской области во вторник проходят похороны правозащитницы Ирины Ноздровской, убитой в конце 2017 года. 

    На церемонию прощания с Ноздровской пришли несколько десятков человек. Гроб с телом правозащитницы установлен во дворе дома, где она проживала.

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    У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.

    strana.ua
    В Киевской области проходит прощание с Ириной Ноздровской

    С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, передает "Украинская правда".

    У дома Ноздровской дежурит экипаж скорой медицинской помощи. Также село Демидов в день похорон патрулируется несколькими экипажами полиции.

    Напомним, накануне похорон Национальная полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. Подозрения оглашены Юрию Россошанскому — отцу водителя, который при ДТП насмерть сбил сестру Ноздровской. Мужчина сознался, что на поссорился с правозащитницей и нанес ей несколько ударов ножом.

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    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
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