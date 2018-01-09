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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В с селе Демидов Вышгородского района Киевской области во вторник проходят похороны правозащитницы Ирины Ноздровской, убитой в конце 2017 года.

На церемонию прощания с Ноздровской пришли несколько десятков человек. Гроб с телом правозащитницы установлен во дворе дома, где она проживала.

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У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.

strana.ua В Киевской области проходит прощание с Ириной Ноздровской

С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, передает "Украинская правда".

У дома Ноздровской дежурит экипаж скорой медицинской помощи. Также село Демидов в день похорон патрулируется несколькими экипажами полиции.

Напомним, накануне похорон Национальная полиция заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. Подозрения оглашены Юрию Россошанскому — отцу водителя, который при ДТП насмерть сбил сестру Ноздровской. Мужчина сознался, что на поссорился с правозащитницей и нанес ей несколько ударов ножом.

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