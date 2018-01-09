СМИ сообщили, зачем Россошанский признался в убийстве Ноздровской

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КИЕВ, 9 янв — РИа Новости Украина. Подозреваемый в умышленном убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский опасается, что суд назначит ему меру пресечения в виде ареста, поэтому и признал свою вину.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Но, в последствии, скорее всего, подозреваемый откажется от признания. Кроме того, существует подозрение что он кого-то выгораживает. И, на самом деле не совершал убийства", — отметил источник.

Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.