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    Общество

    СМИ сообщили, зачем Россошанский признался в убийстве Ноздровской

    Тема:

    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (79)

    (обновлено: )91103
    Как сообщил источник в правоохранительных органах, скорее всего, подозреваемый откажется от признания, существует подозрение что он кого-то выгораживает.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 янв — РИа Новости Украина. Подозреваемый в умышленном убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский опасается, что суд назначит ему меру пресечения в виде ареста, поэтому и признал свою вину.

    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Радио Свобода
    Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

    Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

    "Но, в последствии, скорее всего, подозреваемый откажется от признания. Кроме того, существует подозрение что он кого-то выгораживает. И, на самом деле не совершал убийства", — отметил источник.

    Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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    Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.

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