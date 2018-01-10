Адвокат Ноздровской объяснил свои сомнения по поводу подозреваемого

КИЕВ, 10 янв — РАИ Новости Украина. Адвокат Анастасии Ноздровской, дочери убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской, Александр Панченко заявил, что не уверен в том, что ее мать убил Юрий Россошанский, признавшийся в преступлении.

Накануне, 9 января, Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

"Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их нанесения, что привело к смерти, и сверить эти данные с материалами, озвученными в суде. Потому что он (Россошанский — Ред.) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. а в этом случае оно может скрывать одно — другое лицо, причастное к убийству", — сказал Панченко в комментарии УНИАН.

Он добавил, что сомневается в том, что только Россошанский участвовал в убийстве, более того, что он вообще был убийцей.

"Как представители потерпевших мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству", — подчеркнул адвокат.

Кроме того, Панченко выразил сомнения в возможностях Россошанского совершить убийство. "Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо", — отметил он.

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Отметим, ранее сомнения в причастности к убийству Ноздровской высказал еще один адвокат ее дочери Анатолий Худяков.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.