Фото дня. Ирину Ноздровскую похоронили под Киевом

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С погибшей пришли попрощаться дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. Как сообщает "112 Украина", всего на похоронах было около 100 человек.

Возле дома постоянно дежурил экипаж скорой медицинской помощи. Время от времени в дом заходили медики.

Также на церемонии прощания было много полиции, которая патрулировала все село. У дверей дома, где жила Ноздровская, было несколько погребальных венков от друзей.

Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог. Арест — до 8 марта включительно.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.

Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.