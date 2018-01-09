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    Геращенко сообщил ранее неизвестные подробности убийства Ноздровской

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (81)

    (обновлено: )83205
    По словам нардепа Антона Геращенко, утром 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий Россошанский подумывал о самоубийстве и "не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали".
    Юрий Россошанский
    Facebook Антона Геращенко

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. 29 декабря подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский случайно ее встретил на остановке маршрутки, написал в Facebook нардеп Антон Геращенко. Он написал, что в тот роковой день, 29 декабря вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в поселке Демидов.

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    Радио Свобода
    Убийство Ноздровской. Виновный признает и не признает своей вины

    "Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую", — говорится в сообщении Геращенко. После чего, Россошанский схватил бездыханное тело юристки, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке.

    "Наутро, 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство, Юрий, вообще-то подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он бы его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали", — добавил Геращенко.

    Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог. Арест — до 8 марта включительно.

    Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.

    Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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    Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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