СМИ опубликовали записку Россошанского с признанием вины в убийстве

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. СМИ опубликовали записку, которую подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской написал уже после задержания. Записку Юрий Россошанский направил своей дочери Юлии. Записку разместило в сети издание "Обозреватель".

СМИ приводят полный текст: "Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка. Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь. Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо. Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так".

Судя по всему, именно об этой записке заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время брифинга 10 января.

"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене", — сообщил Аброськин.

Обозреватель Записка Юрия Россошанского дочери

Обозреватель Записка Юрия Россошанского дочери

Обозреватель Записка Юрия Россошанского дочери

В записке Россошанский говорит, что надеется на ст. 116 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Однако подозрение Юрию Россошанскому предъявлено по ч 1. ст 115 (Умышленное убийство).

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Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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